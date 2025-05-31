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«До сих пор очень ее люблю»: Брэд Питт предложил Дженнифер Энистон переехать в его дом
Брэд Питт, который недавно вновь изменил имидж, поддержал бывшую жену Дженнифер Энистон. Актер предложил ей свой дом в Лос-Анджелесе после того, как неизвестный мужчина, пытаясь проникнуть в дом Енистон в Бель-Эйр, пробил авто парадные ворота имения. Кроме того, звезда сериала «Друзья» столкнулась с домогательствами.
По сообщениям, 48-летний житель Лос-Анджелеса был обвинен в преследовании и вандализме после того, как он отправлял Энистон нежелательные сообщения и повредил ворота дома. После инцидента источник сообщил изданию, что «кошмар преследования стал настоящим адом для Энистон, но она была поражена всеми добрыми предложениями, полученными от своих друзей», пишет Geo.tv.
«Самым большим сюрпризом стал Брэд, который предложил ей свой дом в Лос-Анджелесе, чтобы Джен остановилась там, — сказал источник о Питте. — Не секрет, что Брэд до сих пор очень любит Джен, они точно давно оставили позади все свои прошлые драмы развода».
Питт и Энистон начали встречаться в 1998 году и обменялись обетами два года спустя, в 2000 году. Однако их брак длился недолго, и пара решила расстаться в 2005 году.
Ранее сообщалось, что сад Дженнифер Энистон на крыше ее бывшего пентхауса стал трендом года.
Фото: GettyImages721
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