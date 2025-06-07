- 08:18 Водолеям стоит заняться творчеством, Девам нужно как следует отдохнуть, а Рыбам можно строить планы на будущее: гороскоп на 8 июня
- 00:37 Украина пропустила от Канады четыре мяча на старте турнира Canadian Shield в Торонто: видеообзор матча
- 07.06 22:25 Тест «Ключи от счастья»: знаете ли вы секреты жизни самого счастливого народа в мире
- 07.06 21:58 Невероятные лимонные кексы: готовятся быстро и просто
- 07.06 21:28 До сих пор не в себе: Дженнифер Энистон не может отойти от испуга из-за преследования
- 07.06 20:59 Никогда не выбрасывайте лавровый лист: он настоящий «санитар» для вашего дома
- 07.06 20:45 Летние обереги и девичьи гадания на Русалочью Пасху: народные обряды, заклинания и запреты на Троицу, которая в этом году приходится на 8 июня
- 07.06 20:34 Не пережил второе тяжелое ранение: в Киевской области попрощались с 34-летним старшим солдатом
- 07.06 20:28 Россияне сбросили авиабомбы на детскую железную дорогу в Харькове: много раненых
- 07.06 20:07 Корзинка из лаваша с ягодами и персиками: прекрасный летний десерт, который можно худеющим
- 07.06 19:50 Камеры на украинских дорогах будут автоматически фиксировать еще одно нарушение ПДД
- 07.06 19:44 Оккупанты стали использовать один свой дрон как «матку»: что это значит и чем опасно
До сих пор не в себе: Дженнифер Энистон не может отойти от испуга из-за преследования
Дженнифер Энистон, звезда «Друзей» и «Утреннего шоу», переживает эмоционально тяжелое время после того, как стала жертвой серьезного случая преследования. 5 мая 2025 года мужчина, которого идентифицировали как Джимми Уэйна Карвайла, врезался своим автомобилем в ворота дома актрисы в Бель-Эйр, когда она была внутри, пишет издание Marca.
То, что казалось единичным актом, оказалось кульминацией двух лет упорных преследований через социальные сети, электронные письма и голосовые сообщения, где нападающий утверждал, что Энистон — его «девушка».
Хотя охранникам удалось остановить мужчину, а полиция арестовала его на месте происшествия, эмоциональное влияние на Энистон было значительным. Актриса рассматривала возможность переезда в свое поместье в Монтесито, чтобы восстановить чувство безопасности. Брэд Питт также предложил бывшей жене переехать в его дом. Кроме того, она подала заявление об утечке его адреса в публичных документах.
29 мая Высший суд Лос-Анджелеса постановил, что Карвайл психически недееспособен. Согласно двум психиатрическим оценкам, подсудимый страдает тяжелыми психическими расстройствами, которые мешают ему понимать судебный процесс. Судья Мария Каваллуцци приказала приостановить рассмотрение дела, пока не будет определено его лечение, что вызвало возмущение среди тех, кто ожидал решительного судебного решения.
И защита, и обвинения дали понять, что результат не такой, как они хотели.
«Я знаю, что это не то, что хотел услышать мой клиент, но мы уважаем процесс», — сказал адвокат защиты.
Следующее слушание состоится 26 июня, где Дженнифер или ее адвокат смогут представить суду заявление об эмоциональном влиянии на нее преследования.
После инцидента Энистон появляется на публике с более сдержанным выражением лица и выглядит заметно встревоженной. Но есть надежда, что она справится с этим, как в свое время преодолела очень сильный страх высоты и полетов.
Фото: Getty Images132
Читайте нас в Facebook
Быкам пора перестать жить прошлым, а Козам нужно начать все с чистого листа: восточный гороскоп на неделю 9 — 15 июня
Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений