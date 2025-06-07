До сих пор не в себе: Дженнифер Энистон не может отойти от испуга из-за преследования

Дженнифер Энистон, звезда «Друзей» и «Утреннего шоу», переживает эмоционально тяжелое время после того, как стала жертвой серьезного случая преследования. 5 мая 2025 года мужчина, которого идентифицировали как Джимми Уэйна Карвайла, врезался своим автомобилем в ворота дома актрисы в Бель-Эйр, когда она была внутри, пишет издание Marca.

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То, что казалось единичным актом, оказалось кульминацией двух лет упорных преследований через социальные сети, электронные письма и голосовые сообщения, где нападающий утверждал, что Энистон — его «девушка».

Хотя охранникам удалось остановить мужчину, а полиция арестовала его на месте происшествия, эмоциональное влияние на Энистон было значительным. Актриса рассматривала возможность переезда в свое поместье в Монтесито, чтобы восстановить чувство безопасности. Брэд Питт также предложил бывшей жене переехать в его дом. Кроме того, она подала заявление об утечке его адреса в публичных документах.

29 мая Высший суд Лос-Анджелеса постановил, что Карвайл психически недееспособен. Согласно двум психиатрическим оценкам, подсудимый страдает тяжелыми психическими расстройствами, которые мешают ему понимать судебный процесс. Судья Мария Каваллуцци приказала приостановить рассмотрение дела, пока не будет определено его лечение, что вызвало возмущение среди тех, кто ожидал решительного судебного решения.

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И защита, и обвинения дали понять, что результат не такой, как они хотели.

«Я знаю, что это не то, что хотел услышать мой клиент, но мы уважаем процесс», — сказал адвокат защиты.

Следующее слушание состоится 26 июня, где Дженнифер или ее адвокат смогут представить суду заявление об эмоциональном влиянии на нее преследования.

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После инцидента Энистон появляется на публике с более сдержанным выражением лица и выглядит заметно встревоженной. Но есть надежда, что она справится с этим, как в свое время преодолела очень сильный страх высоты и полетов.

Фото: Getty Images

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