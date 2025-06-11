Необычные маршруты и одиночные путешествия: главные туристические тренды года

Ежегодно в туристической отрасли возникают новые тренды. Например, сегодня, когда многие люди в мире успели посмотреть столицы разных стран, путешественники выбирают в качестве маршрутов второй и третий по величине города. Например, во Франции это Марсель и Лион. Марсель — крупнейший порт, известный своей архитектурой, а Лион считается гастрономической столицей Франции. В Италии — это модная столица страны Милан и известный своей необыкновенной атмосферой Неаполь. В Испании — Барселона и Валенсия.

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Еще один тренд — специальные маршруты, где можно увидеть необыкновенно красивые пейзажи. Это может быть, к примеру, океан, пустыня или тропический лес.

Все популярнее в мире становятся одиночные путешествия. Причина в том, что в ритме современной жизни все сложнее синхронизироваться с друзьями и родными.

Но, какой бы маршрут ни выбрал человек, важно, чтобы после путешествия он вернулся обновленным и вдохновленным. Это же касается и выбора того, путешествовать с кем-то или в одиночестве.

Ранее эксперт по туризму Марина Билоножко рассказывала в интервью «ФАКТАМ» о путешествиях на автобусе за границу.

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Фото Ольги Сметанской

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