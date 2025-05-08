«Миф о том, что „горячий тур“ можно приобрести в любой момент, очень распространен», — эксперт по туризму Марина Билоножко

«Советую бронировать отель для летнего отдыха заранее»

— Когда дети уже не совсем маленькие, я бы советовала рассмотреть варианты отдыха на море, комбинируя оздоровление с развлечениями, — говорит Марина Билоножко. — Один из популярных маршрутов — Коста-Дорада. Это одна из жемчужин Испании. Там расположен огромный парк развлечений «Порт Авентура» и развлекательный комплекс «Ферарри Ленд». Детям там очень нравится, поскольку они могут посетить много разных аттракционов. Также в Испании интересна экскурсионная программа. Можно посетить театр-музей Сальвадора Дали в городе Фигерас, а в Барселоне — парк Гуэль, спроектированный легендарным архитектором Гауди.

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Также популярное направление для путешествий — Франция. Моя дочь-школьница мечтала о путешествии в Париж, и мы посетили этот город на весенних каникулах. Кроме обзора всемирно известных достопримечательностей, детям будет интересно посещение «Диснейленда».

— Как лучше добраться из Украины в популярные места отдыха за границей?

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— Сейчас очень удобно добираться до аэропорта в Кишиневе поездом, а уже оттуда лететь во Францию или в другую страну. В этом сезоне есть прямые чартерные рейсы из Кишинева в Испанию. В частности, в таких направлениях: Аликанте, Майорка и Барселона. Также добавился рейс в Халкидику в Грецию. В прошлом году был рейс только на остров Крит. Но, добираясь из Украины в аэропорт в Кишиневе, нужно рассчитывать время с запасом, потому что поезд может задерживаться. Путешествие особенно удобно для мам с маленькими детьми, поскольку недавно в поезде появился детский вагон, оборудованный игровыми локациями для детей.

Этот путь (поезд плюс самолет) я бы предлагала не только для мам с детьми, но и для пожилых людей, имеющих проблемы со спиной. Ведь, например, путешествие в Грецию или Турцию автобусом очень долгое — более 36 часов. Да еще и смотря какой пункт назначения. Автобус может доставить в Афины, а затем еще нужен трансфер до курорта. По стоимости же поездка автобусом или поезд+самолет не сильно отличаются.

А вот в Болгарию дорога автобусом не такая длинная. Если на границе не будет очередей, то можно добраться примерно за сутки.

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— Почему туры в Грецию становятся все популярнее?

— В Греции можно забронировать как гостиницу, так и недорогие апартаменты. В этой стране можно совместить отдых на море с интересной экскурсионной программой, ведь у Греции богатое культурное наследие. В этой стране также очень красивая природа.

Красота природы Греции поражает и вдохновляет

— Как определиться с выбором места отдыха?

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— Мамам с маленькими детьми стоит выбирать отели, где для малышей предусмотрено немало развлечений. Если дети уже взрослые, следует выбирать туры с интересной экскурсионной программой. У каждого человека свои потребности, из них нужно исходить. А также, конечно, из бюджета. Кстати, немало замечательных предложений существует и для отдыха в Украине. Это в основном Закарпатье. Есть много отелей, предлагающих высокий уровень сервиса, очень качественное питание.

Озеро Синевир – одна из жемчужин Карпат

— Когда стоит бронировать отель для летнего отдыха?

— Я советую делать это заранее, если вам в выборе важен критерий «цена-качество». В этом году, несмотря на войну, люди в Украине вернулись к раннему бронированию туров. Многие бронирования летнего отдыха были осуществлены еще зимой и даже осенью. Причина в том, что туроператоры предоставили очень выгодные условия бронирования под предоплату.

— Популярен ли сейчас формат «all inclusive», то есть «все включено»?

— Да, как всегда. Многие хотят оплатить деньги за тур и ни о чем уже не беспокоиться на месте. Особенно такой формат удобен именно для семейного отдыха с детьми. Однако есть и такие туристы, которые не хотят привязываться к одному ресторану и стремятся посещать разные.

«Номер отеля с видом на море стоит дороже, чем на бассейн или сад»

— Какие стереотипы существуют в туризме?

— Очень распространен о том, что «горячий тур» можно приобрести в любой момент. Но это не так. «Горячим туром» можно назвать отказной тур (когда туристы забронировали и по какой-то причине не могут поехать). Тогда этот тур продается по более низкой стоимости. Также «горячие туры» появляются, когда самолет не заполняется и тур становится дешевле вследствие авиабилетов. Обычно такая информация становится известной за день до вылета.

Но если вы хотите выбрать какую-то конкретную популярную гостиницу и не забронировали места заранее, то попасть туда будет практически невозможно.

Еще один стереотип такой. Многие думают, что заказывать гостиницу в туристическом агентстве дороже, чем бронировать самостоятельно. На самом же деле крупные туроператоры заключают договор с гостиницей раньше и имеют контрактные цены. Это касается и мест в самолете, которые туроператор выкупает заранее. В пакете услуг турагентства — билеты, трансфер, проживание в гостинице, медицинская страховка и еще сопровождение.

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— На чем можно сэкономить в поездке?

— Как я уже говорила, очень выгодно раннее бронирование. Зимой отели предлагают существенные скидки для тех, кто бронирует отель для летнего отдыха. Если хотите сэкономить, следует брать номер меньшей площади. Также стоит учитывать, что номер с видом на море обычно стоит дороже, чем на бассейн или сад. Выгодно бронировать номер в гостинице с завтраком и ужином. Но нужно быть готовым к тому, что напитки на ужин могут предлагаться за дополнительную оплату. Еще важно учитывать, имеет ли отель свой пляж. Поскольку во многих странах пляжи муниципальные, то отдыхающим в таком случае нужно платить за шезлонг с зонтиком.

О том, как избежать некоторых некомфортных ситуаций во время поездок, читайте в публикации «Однажды, отправляясь за границу, женщина вместо паспорта взяла трудовую книжку», — эксперт по туризму Марина Билоножко.

Фото из альбома Марины Белоножко

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