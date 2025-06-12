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«Даже во время войны против Украины россии удается немного увеличивать запасы оружия», — генсек НАТО
Экономика НАТО в 25 раз больше российской. Если у первого ВВП 50 триллионов, то у рф — 2 триллиона. Но россия производит в четыре раза больше оружия, чем все государства НАТО, об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в британском Чатем-Хаусе, пишет «Европейская правда».
«Будет ли россия накапливать запасы, когда мы достигнем устойчивого перемирия в Украине? Да, это факт. Даже во время войны против Украины им удается немного увеличивать запасы оружия. А каждая война начинается с накопления боеприпасов на складе», — сказал Рютте.
Ситуация, когда у нас запасы боеприпасов недостаточны — вообще недопустима, отметил Рютте.
«Мы в той ситуации, когда россияне будут опережать нас в 4 раза! Взгляните на нашу противовоздушную оборону. У нас нет достаточно ресурсов для вашей игры, нам нужно впятеро больше систем для защиты от ракет. Необходимо увеличение на 400%», — отметил чиновник.
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