«Даже во время войны против Украины россии удается немного увеличивать запасы оружия», — генсек НАТО

Экономика НАТО в 25 раз больше российской. Если у первого ВВП 50 триллионов, то у рф — 2 триллиона. Но россия производит в четыре раза больше оружия, чем все государства НАТО, об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в британском Чатем-Хаусе, пишет «Европейская правда».

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«Будет ли россия накапливать запасы, когда мы достигнем устойчивого перемирия в Украине? Да, это факт. Даже во время войны против Украины им удается немного увеличивать запасы оружия. А каждая война начинается с накопления боеприпасов на складе», — сказал Рютте.

Ситуация, когда у нас запасы боеприпасов недостаточны — вообще недопустима, отметил Рютте.

«Мы в той ситуации, когда россияне будут опережать нас в 4 раза! Взгляните на нашу противовоздушную оборону. У нас нет достаточно ресурсов для вашей игры, нам нужно впятеро больше систем для защиты от ракет. Необходимо увеличение на 400%», — отметил чиновник.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Германия готовится к нападению рф на НАТО.

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