Сколько ракет имеет рф: американская разведка поделилась деталями

Управление военной разведки США опубликовало инфографику, содержащую важную для Украины оценку ракетных возможностей врага. И здесь следует сосредоточиться на двух категориях — гиперзвуковое оружие и крылатые ракеты, которыми россия постоянно уничтожает украинские населенные пункты, пишет издание Defence.

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По подсчетам американской разведки, сейчас враг примерно имеет в запасе 300−600 крылатых ракет большой дальности, а это все Х-101 воздушного базирования, Р-500 от ОТРК «Искандер» и «Калибр» морского базирования. Что касается гиперзвукового вооружения, то его российский арсенал сейчас оценен в пределах 200−300 единиц. Туда явно включены Х-47М2 «Кинжал», «Циркон» и боевые блоки «Авангард».

По прогнозу американцев, в россии на 2035 год будет около 5000 дальнобойных крылатых ракет, что означает среднегодовой темп производства менее 500 единиц всех российских крылатых ракет. Также они будут иметь 1000 гиперзвуковых ракет и блоков разных типов.

И несмотря на все бряцания кремлем ядерным оружием и разговоры об увеличении его количества за 10 лет, у рф будет лишь на 50 межконтинентальных баллистических ракет больше, до 400, включая ракетные системы, которые способны осуществить так называемую орбитальную бомбардировку (FOBS).

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