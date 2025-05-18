41.09 / 41.68 46.13 / 46.86
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Сколько ракет имеет рф: американская разведка поделилась деталями

17:23 18 мая 2025
ракеты рф

Управление военной разведки США опубликовало инфографику, содержащую важную для Украины оценку ракетных возможностей врага. И здесь следует сосредоточиться на двух категориях — гиперзвуковое оружие и крылатые ракеты, которыми россия постоянно уничтожает украинские населенные пункты, пишет издание Defence.

По подсчетам американской разведки, сейчас враг примерно имеет в запасе 300−600 крылатых ракет большой дальности, а это все Х-101 воздушного базирования, Р-500 от ОТРК «Искандер» и «Калибр» морского базирования. Что касается гиперзвукового вооружения, то его российский арсенал сейчас оценен в пределах 200−300 единиц. Туда явно включены Х-47М2 «Кинжал», «Циркон» и боевые блоки «Авангард».

По прогнозу американцев, в россии на 2035 год будет около 5000 дальнобойных крылатых ракет, что означает среднегодовой темп производства менее 500 единиц всех российских крылатых ракет. Также они будут иметь 1000 гиперзвуковых ракет и блоков разных типов.

И несмотря на все бряцания кремлем ядерным оружием и разговоры об увеличении его количества за 10 лет, у рф будет лишь на 50 межконтинентальных баллистических ракет больше, до 400, включая ракетные системы, которые способны осуществить так называемую орбитальную бомбардировку (FOBS).

РЕКЛАМА

Эксперты полагают, что Трамп может закрутить гайки российскому производству оружия.

РЕКЛАМА
246

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рассада помидоров

Не сажайте рассаду утром: основные правила закладки будущего урожая помидоров

Соль поможет очистить унитаз и убрать неприятные запахи, фото из открытых источников

Больше, чем приправа: как эффективно очистить унитаз с помощью вещи, которая есть у каждой хозяйки

Восточный гороскоп на неделю с 19 мая по 25 мая 2025 года

Крысам важно не останавливаться на достигнутом, а Лошадям — сохранять спокойствие: восточный гороскоп на неделю 19 — 25 мая

Кому повезет во второй половине мая 2025 года

Яркие встречи и финансовый успех: удача ждет пять знаков зодиака во второй половине мая

Следующий материал
Новости партнеров