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Меган Маркл поделилась личными фото, а Гарри промолчал: что происходит в семье

18:22 12 июня 2025
Принц Гарри и Меган Маркл с детьми

В течение многих лет Меган Маркл активно использует свои страницы в социальных сетях для того, чтобы делиться личными моментами. В своих последних постах герцогиня Сассекская представила никогда ранее не публиковавшиеся фотографии дочери Лилибет. Причиной стал четвертый день рождения девочки, пишет edatv.news. Тем временем принц Гарри держится в тени и подальше от публикаций Меган Маркл.

День рождения Лилибет также стал идеальным поводом для Меган поделиться подробностями о поездке семьи в «Диснейленд». Хотя семья иногда выбирает приватность, это был особый момент. Это мероприятие стало возможностью поделиться со своими подписчиками моментами счастья и веселья в тематическом парке.

День рождения Лилибет также стал идеальным поводом для Меган поделиться подробностями о поездке семьи в "Диснейленд"

Меган опубликовала несколько фотографий, на которых дети ее наслаждаются аттракционами. Принц Гарри не комментировал публикацию жены, но, похоже, это был особый момент для всей семьи. Несмотря на постоянное внимание СМИ, с которым они сталкиваются, такие жесты показывают, что семья остается их приоритетом.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что принц Гарри может принять решение, влияющее на его детей.

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