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Меган Маркл поделилась личными фото, а Гарри промолчал: что происходит в семье
В течение многих лет Меган Маркл активно использует свои страницы в социальных сетях для того, чтобы делиться личными моментами. В своих последних постах герцогиня Сассекская представила никогда ранее не публиковавшиеся фотографии дочери Лилибет. Причиной стал четвертый день рождения девочки, пишет edatv.news. Тем временем принц Гарри держится в тени и подальше от публикаций Меган Маркл.
День рождения Лилибет также стал идеальным поводом для Меган поделиться подробностями о поездке семьи в «Диснейленд». Хотя семья иногда выбирает приватность, это был особый момент. Это мероприятие стало возможностью поделиться со своими подписчиками моментами счастья и веселья в тематическом парке.
Меган опубликовала несколько фотографий, на которых дети ее наслаждаются аттракционами. Принц Гарри не комментировал публикацию жены, но, похоже, это был особый момент для всей семьи. Несмотря на постоянное внимание СМИ, с которым они сталкиваются, такие жесты показывают, что семья остается их приоритетом.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что принц Гарри может принять решение, влияющее на его детей.
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Девам — «Влюбленные», Весам — «Мир», а Тельцам — «Королева Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 13 июня