Самый важный момент: принц Гарри и Меган Маркл растрогали фотографиями с Лилибет

Отношения между принцем Гарри и его отцом, королем Чарльзом, остаются горячей темой в британской королевской семье. Нет сомнений, что связь между монархом и его сыном прошла несколько фаз напряженности за последние годы. Но есть одна вещь, которая, кажется, самая болезненная для короля, — дистанция между ним и его внуками, особенно принцессой Лилибет. Это отчуждение было заметным, учитывая, что маленькая девочка, недавно отпраздновавшая свой четвертый день рождения, почти не знакома с дедушкой, пишет catalunyadiari.com.

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Однако недавняя публикация Меган Маркл немного открыла личную жизнь семьи. Самым важным из всех является снимок, на котором принц Гарри держит свою новорожденную дочь. На изображении девочка, которую до сих пор не видели на публике с отцом, пристально смотрит на него. Гарри выглядит глубоко связанным со своей дочерью, а Лилибет завернута в одеяло.

Эта черно-белая фотография передает момент семейной близости, подчеркивающий любовь и связь между отцом и дочерью. Что делает это изображение еще более актуальным, так это тот факт, что это первый раз, когда Гарри и его дочь появляются вместе крупным планом.

До сих пор, хотя Арчи показывали несколько раз, особенно когда они были частью королевской семьи, Лилибет держали подальше от камер. Это вызвало беспокойство в некоторых кругах, указывающих на дистанцию от остальных членов королевской семьи.

Меган поделилась своими чувствами в эмоциональном сообщении: «С днем рождения нашу прекрасную девочку! Четыре года назад она появилась в нашей жизни, и каждый день благодаря этому ярче и лучше. Благодарю всех, кто посылает ей любовь и празднует ее особый день!»

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Образ принца Гарри и Лилибет показывает, что могло быть моментом семейного единства. Однако его затмила политическая и личная дистанция между Сассексами и остальной королевской семьей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что принц Гарри и Меган Маркл снова оказались под шквалом критики.

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