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Мир

Это безумие: принц Гарри и Меган Маркл снова под шквалом критики

17:23 9 июня 2025
Танец Меган Маркл. Скрин видео

Принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с негативной реакцией пользователей социальных сетей и королевских экспертов из-за нового откровенного видео, которым поделилась герцогиня. На видео беременная Меган танцует вместе с Гарри под The Baby Momma Dance в родильной палате перед рождением принцессы Лилибет.

Вашингтонский эксперт по внешней политике Найл Гардинер поделилась своим мнением по этому поводу на X и призвала королевскую семью лишить Сассексов их титулов, пишет geo.tv.

«Это безумие. Королева была бы поражена. Королевских титулов Меган и Гарри следует лишить как можно скорее», — написала она.

Королевский биограф Анджела Левин согласилась, сказав: «Я тоже поражена. Просто ужасно».

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Упомянутое видео было опубликовано Меган в ее Instagram по случаю четвертого дня рождения Лилибет.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Меган Маркл уличили во лжи.

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