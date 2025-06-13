Не подошла для жертвоприношения: новая версия трагедии в Дубае с украинской моделью

В трагедии, произошедшей с украинской моделью Марией Ковальчук в Дубае, появились новые данные. В частности, российская блогер и бывшая модель Татьяна Можегова, которая длительное время живет за границей и активно собирает детали об инциденте с украинкой, заявила, что та стала жертвой ритуальной церемонии, во время которой ее пытались убить. Об этом она рассказала в новом видео на своем YouTube канале.

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«Черная магия там присутствовала, да. Это был обряд. Попытка ритуального убийства. И садисту повезло, что Мария не умерла. Она ему услугу оказала, потому что у него теперь будет меньший срок. Если бы Мария умерла, то срок был бы, конечно, гораздо больше. Но неизвестно, когда бы ее еще нашли», — сказала блогер.

По словам Можеговой, ритуальная церемония проходила в честь религиозного праздника в ОАЭ, во время которого вроде бы часто совершают жертвоприношения. По инсайдерской информации, якобы была организована жуткая вечеринка, на которой желающие могли наблюдать за убийствами и садистским шоу. Якобы именно на такое кошмарное мероприятие и попала Мария Ковальчук, утверждает Можегова.

«Что спасло Марию? Дело в том, что на алтаре выяснилось, что для ритуала он не подходит. У нее начались месячные. Для жертвоприношения такое не годится. Она уже была полумертвая, потому что кости сломаны и ее душили. То есть они уже решили, что она все равно не выживет», — говорит блогер.

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Она утверждает, что в это время в печи производилась кремация другой жертвы.

«Видимо, начинался рассвет и не было времени, ведь печь была занята. Марию решили просто утилизировать в пустыне. У тех, кто отвозил Марию, не было времени закапывать ее. Они просто уже довольно далеко заехали. Подумали: «Сейчас мы ее выбросим и все», — объясняет свою версию Можегова.

Ранее Можегова намекала на возможное давление или попытки урегулировать инцидент без огласки. По неофициальным данным, речь идет о компенсации в размере до двух миллионов долларов, однако подтверждения этому пока нет.

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Кроме того, Можегова заявляла, что два человека, которые выступили скаутами, после инцидента покинули ОАЭ и, по ее словам, скрываются в Европе.

Что произошло с украинской моделью Марией Ковальчук

9 марта 20-летняя девушка перестала выходить на связь с родными. Накануне исчезновения ее видели в компании двух мужчин на вечеринке. Она предупредила мать, что останется у новых знакомых на ночь, однако после этого больше не связывалась с семьей.

Инцидент произошел на одной из частных вечеринок, куда Ковальчук была приглашена из-за подписанного контракта с двумя лицами, которые представились модельными скаутами. Как сообщается, ей обещали участие в презентационном мероприятии с участием влиятельных и состоятельных лиц, где она должна была создавать атмосферу и «поддерживать хорошее настроение». По словам источников, условия были представлены как безопасные и легальные, с обещаниями цивилизованной организации, присутствия охраны и соблюдения норм поведения.

Позже выяснилось, что контракт носил фиктивный характер и не был должным образом оформлен юридически.

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Через 10 дней Марию Ковальчук обнаружили на обочине дороги в Дубае с множественными переломами. Она даже не могла говорить. Девушку доставили в больницу, где она, по словам матери, пережила несколько сложных операций. Со временем местная полиция начала расследовать трагедию и обнародовала свою официальную версию событий, по которой украинка якобы зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты. Однако в этом заявлении не раскрыто, как Ковальчук попала на охраняемую территорию и почему лежала на обочине без личных вещей.

Украинская модель OnlyFans Алена Омович, ныне проживающая в Дубае, считает, что Ковальчук принимала участие в «элитных вечеринках».

«Им обещают большие деньги — десятки тысяч долларов — в обмен на действия, граничащие с насилием, пренебрежением и даже физическим увечьем», — сказала Омович в подкасте Василия Тимошенко.

В Украине было возбуждено уголовное дело по ст. 149 УКУ «Торговля людьми». Как впоследствии заявила девушка из окружения Ковальчук, она была вместе с ней на печально известной вечеринке Porta Potty, и видела, как девушек избивали и откровенно издевались над ними. В частности, очевидица заявила, что организатором рокового гулянья был мужчина по имени Саид.

Dubai Porta Potty — скандальные жестокие и унизительные вечеринки, которые якобы заказывают мировые топ-богачи за безумные деньги. Они проходят за закрытыми дверями гостиниц и яхт в Дубае. Из-за жестких соглашений о конфиденциальности, которые якобы подписывают участницы, большинство подробностей остается в тайне.

Сейчас, как пишут СМИ, Ковальчук находится в Украине. По неофициальной информации, состояние ее здоровья улучшается и она проходит курс реабилитации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Таиланде бандиты похитили 21-летнюю гражданку Украины.

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