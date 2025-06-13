«Несколько дней не выходили из дома. Были как прибитые»: телепродюсер Алексей Гончаренко о пережитом во время войны

Известный украинский телепродюсер Алексей Гончаренко, работавший над звездными проектами «Танці з зірками», «Від пацанки до панянки», «Одруження наосліп» и Нацотбором на «Евровидение», начал собственный проект. Он стал автором и ведущим шоу «Головна роль» («Дім») о жизни украинских актеров. — Украинские актеры долгое время были «не ко времени», — признался Алексей, который недавно рассказал, почему молчат о войне Ротару и Меладзе. — Но настал момент, когда они наконец-то должны получить свою главную роль. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алексей Гончаренко вспомнил о начале вторжения, страхе за семью, преодолении депрессии и возрождении театра.

«Провели кастинг „Останнього героя“ и в мае 2022 года должны были лететь на Филиппины»

— Алексей, как вы себя чувствуете после последних тяжелых ночей в Киеве?

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— Я сплю, потому что у меня за годы войны уже свой рецепт. На ночь я принимаю половину таблетки снотворного и все слышу «на одно ухо». К сожалению, многие уже привыкли к тревожным ночам. К тому же я верю в судьбу…

— То есть в бомбоубежище вы не ходите.

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— Ни разу там не был. Правда, мы семьей живем за городом, и психологически, кажется, здесь легче, чем тем, кто живет в многоэтажках. Мне спокойнее, когда ближе к земле. Хотя… конечно, это иллюзии. Вместе с тем каждое утро, когда просыпаюсь живым и рядом моя семья, понимаю, что выход один — жить.

— Как за четыре года большой войны изменилась ваша жизнь?

— Изменения начались еще до войны. Сейчас есть большой кризис. Развлекательное телевидение, которым я занимаюсь всю жизнь, переживает непростое время: трансформация современного телевидения, пришедшая с появлением социальных сетей, наложилась на военное время. Поэтому сейчас двойной кризис.

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— А до большой войны…

— У нас в работе было тринадцать проектов. Мы уже провели кастинг «Останнього героя» и в мае 2022 года должны были лететь на Филиппины на съемки. Шла работа над проектами «Міняю жінку», «Одруження наосліп», «Богиня шопінгу», «Пацанки». Вместе с Госкино должны были делать мюзикл «Роксолана». Война все сломала. Но я ко всему стараюсь относиться по-философски. Значит, будет что-нибудь другое. И, кстати, я сделал то, что откладывал долгие годы.

— Авторский проект «Головна роль» на канале «Дім»?

— Именно так. Потому что украинские актеры долгое время были «не ко времени». Это история о том, что на самом деле актеров делают роль. Поэтому и название — «Головна роль». Если актеру такую не дать, мы не будем его знать. Поэтому моя сверхзадача «лупить» эту скалу. Кстати, я стал думать и о продюсировании театрального проекта.

— Когда-то вы и сами выходили на театральную сцену как актер.

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— Это было очень давно. Сейчас уже много молодых интересных актеров, о которых хочется рассказать. Мне интересно стать театральным продюсером параллельно с телевизионными проектами. Поэтому нахожусь в активном поиске. Возможно, это произойдет на сцене Театра имени Леси Украинки, откуда я в свое время ушел. И, если в моей жизни не встретился продюсер, который меня раскрыл бы, моя миссия — помочь молодым талантам.

«Родственники из Америки звонили каждый день и говорили: выезжайте»

— В 2022 году, накануне вторжения, именно вы готовили Нацотбор «Евровидения».

— Да, а в мае вместе с группой «Калуш» поехали в Турин и выиграли песенный конкурс.

— Была ли политическая составляющая в этом?

— Конечно. Но песня «Стефания» еще до начала конкурса стала хитом. Тогда мы ощущали невероятную поддержку Украины на всех уровнях. Это был величайший момент единства. Не будем обесценивать победу «Калуша», но понимаем, что в то время иначе быть и не могло. Мне очень жаль, что эта группа не воспользовалась победой.

— Каким было ваше 24 февраля?

- Две недели до этого родственники из Америки звонили каждый день и говорили: выезжайте. Я не верил, что начнется большая война. Вечером, накануне 24-го, я был с друзьями в кино, на премьере комедии. Потом мы праздновали. Но это было странное чувство. Будто вот-вот должно что-то случиться. Как будто война была уже в воздухе… Утром 24-го жена растолкала меня со словами «началось». Я быстро забрал маму с Березняков к нам, и мы несколько дней никуда не выходили из дома. Были как прибитые. В самом страшном сне я не мог этого представить…

Алексей Гончаренко с семьей

— Что уже навсегда ушло из вашей жизни?

— Как и для большинства, для меня важны были планы. Так было раньше. А сейчас… Уже четвертый год мы живем без завтрашнего дня. Это ужасно, но я научился. Это было мучением два года, но теперь я не жду окончания войны, не поддерживаю об этом разговоры, а просто пытаюсь жить сегодня и сейчас. Я адаптировался и перестроился. Договорился с собой, потому что никто не знает, сколько это продлится, а я ответственный за семью и свое психологическое здоровье. Поэтому радуюсь маленьким победам, планам не на месяцы и годы, а на день. Человек может адаптироваться ко всему. К счастью и к сожалению…

— Об этом говорит и театральный бум в нашей стране в последние годы.

— Да, потому что тридцать лет к нам приезжали российские актеры и забирали всю славу. Так сложилось исторически. Но теперь есть надежда, что из большой нашей беды будет что-то и хорошее.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» популярный актер Олег Гоцуляк вспомнил о начале вторжения, попаданим дрона рядом с его домом и о творчестве в военное время.

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