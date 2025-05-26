«Я не мылась несколько дней, не могла есть и спать»: актриса и юмористка Лера Товстолес об испытаниях во время большой войны

Популярная актриса Лера Товстолес, известная по сериалам «Одного разу під Полтавою», «Скажене весілля» и участием в составе «Жіночого кварталу» устроила себе небольшой отпуск. Вместе с друзьями она отправилась на морскую прогулку на яхте. Именно в то время, когда на канале ICTV2 вышла премьера 24-серийного комедийного детектива «Майор Сковорода», где Лера играет одну из главных ролей. Актриса признается, что именно работа и съемки вернули ее в активную жизнь и избавили от депрессии.

«Галочку» в осуществленные мечты я себе поставила"

— Лера, мы разговариваем во время вашего отпуска. Знаю, вы сейчас на яхте…

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- Именно так, поэтому может быть плохая связь. Сейчас мы находимся в Средиземном море, недалеко от островов Италии. Это мое уже третье такое путешествие вместе с друзьями. Мы неделю уже на яхте, иногда только заходим в порт, можем поужинать в ресторане. Все остальное время — на воде. В начале недели закупаем много еды, можем пришвартоваться к безлюдному берегу. Готовим обычно на яхте. Это такое время без интернета, один на один со своими мыслями — интересный опыт. Иногда, бывает, можем попасть в шторм, но это тоже приключения. К тому же мне не страшно, потому что с нами команда настоящих профессионалов.

«Я загадала, что хочу сняться в детективе, стрелять, хотелось какой-то активной роли», — вспомнила Лера. Кадр из сериала «Майор Сковорода»

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— Мы разговариваем, когда стартовала премьера сериала «Майор Сковорода», где вы играете.

— И я постараюсь посмотреть хотя бы одну серию, но не уверена, что это мне удастся. Хотя очень интересно, что в итоге получилось, потому что полного материала я не видела. Лишь какие-то маленькие кусочки.

— Что запомнилось из съемок больше всего?

— Мы снимали зимой в конце прошлого года. На самом деле, самое большое впечатление — это общение с актерами. Очень подружились с Остапом Ступкой. Познакомилась с Андреем Исаенко. Работали люди с чувством юмора, мы постоянно смеялись за кадром. Помню, было очень холодно, а часто съемки проходили на натуре, и мы, сидя в машине, желали успеха выходящим наружу. Затем отогревали друг друга. Работали быстро, и это был новый для меня вызов.

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— Вы играете полицейскую, и это уже не первая такая ваша роль…

- Да, когда-то я уже играла полицейскую, но это была эпизодическая роль. На самом деле, еще до работы в сериале, я приказала, что хочу сняться в детективе, стрелять, хотелось какой-нибудь активной роли. «Майор Сковорода», скорее, комедия, но «галочку» в исполненные мечты я себе поставила. Ибо вдоволь набегалась с пистолетом (смеется — Авт.).

«Я уже знаю, как себя «лечить»

— Ваш коллега по площадке Никита Васейко вспоминал, что часто были утренние смены после тяжелых ночей.

- Мы все понимали, в каких условиях приходится работать. Но ни разу съемки не останавливались. Во время тревог мы обычно снимали в полуподвальном помещении. К тому же, между собой всегда говорили, что должны ничего не бояться, потому что мы — полицейские (смеется — Авт.). Что касается утра, то у меня уже до этого был опыт работы ведущей утреннего шоу на радио. Несмотря на тяжелые ночи, нужно было всегда находиться в положительном настроении. Потому это вошло в привычку. В сериале часто приходилось уже в шесть утра быть на гриме и готовиться к съемкам. Но когда тебе это в кайф, то усталость не чувствуешь.

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Лера в роли Карины Кордобы в сериале «Майор Сковорода»

— Как вам удается в столь тяжелое время поддерживать свое настроение?

— Когда мне становится уже очень тяжело, я обращаюсь к психологу. У меня классные друзья, всегда поддерживают. Родители, окружение… Я уже знаю, как себя «лечить» — занимаюсь спортом, йогой, стараюсь не сидеть дома, читать книги — пробую все, что помогает. Если нужно поплакать два дня дома, почему нет? Главное — выпустить эмоции. Но, по сути, я не депрессивный человек. Может, бываю немного минорна, когда мне интересно в одиночестве, но в депрессию не впадаю. Иначе кто же будет поддерживать у людей позитив?!

— Остались ли ваши родители в Днепре?

— Пока да. Я недавно их навещала. К сожалению, в соседний дом попал дрон, и мама очень испугалась. Сейчас у них есть идея переехать в Винницкую область. Все-таки страшно оставаться там, где они живут. До полномасштабной войны это место было просто райским, но страна-террорист все разрушила.

— Вы родом из Сумской области…

— В Сумах до сих пор живет мой родной дядя и много родственников. Некоторые переехали, но есть и те, кто остался. Там очень опасно, все время что-нибудь прилетает. Но дядя работает в органах и не может уехать с семьей.

— Верили ли вы в возможность большой войны с россией?

— Родители следили за новостями и говорили мне еще в сентябре 2021 года, что начнется большая война. Но мне было трудно поверить. Я тогда активно снималась — сериалы, проекты. Жизнь была вся расписана, пик карьеры только начинался. Трудно было поверить, что все может разрушиться одномоментно и придется начинать сначала. Но когда это произошло, не было удивления, просто до конца не хотелось верить.

«Трудно было поверить, что все может разрушиться одномоментно и придется начинать сначала», — говорит Лера

«Это страх, шок. Обычно тогда я сижу и не двигаюсь»

— Где вы встретили вторжение?

— Я была в Киеве, одна. Проснулась от громких взрывов. Провела несколько дней вместе с друзьями, потом уехала к родителям в Днепр. В начале войны там было гораздо тише, чем в Киеве.

— Помните свои чувства, когда были у родителей тогда, в начале войны?

- И очень хорошо. Я не мылась несколько дней, не мыла даже голову, не хотела никуда выходить. Записывала видео в инстаграм, объясняла происходящее, хотелось что-то делать, чтобы остановить этот ужас. Не есть, ни спать не могла. Была злость, разочарование. Потом вместе с подругой мы поехали в Словакию, месяц я жила в Братиславе, затем в Черногорию. Заграницей я пробыла три месяца и вернулась в Украину. Хотелось в Киев, к семье, друзьям. Я вернулась, и начал работать «Квартал», благотворительные концерты, какие-то мероприятия. Я поняла, что нужна здесь, а не заграницей, где нечего было делать.

— Был ли тогда страх за жизнь?

— Только когда очень близко взрывы. Или когда шахед пролетал прямо над крышей моего дома. Это страх, шок. Обычно тогда я сижу и не двигаюсь. Сейчас все мы стали сильнее, но не хотелось бы, чтобы это происходило при таких обстоятельствах.

— Какие чувства у вас сейчас?

— Я знаю, что не надо пренебрегать тревогой, стараюсь быть осторожной. Редко хожу в кинотеатры, торговые центры. Устраиваю вечеринки для друзей дома. Когда праздники, стараюсь не появляться в публичном пространстве, потому что у «соседей» нет ничего святого. Страха нет, есть понимание, что нужно жить, работать и быть счастливым каждый день. Адаптироваться к войне — плохая привычка. Хочется адаптироваться к спокойствию, получать удовольствие от жизни.

Кадр из сериала «Майор Сковорода»

— Вы общались с Андреем Лузаном, вашим бывшим возлюбленным, когда он пошел в армию?

— Мы уже не часто общались в последние годы. Но меня не удивил его поступок, мне кажется, он должен был это сделать.

— Мечтаете о том, что сделаете, когда наступит Победа?

- Буду меньше путешествовать по миру, останусь в Украине, чтобы рассказывать иностранцам, которые к нам приедут, о стране. Делать все возможное, чтобы инвестиции пришли к нам — в музыку, кино. Думаю, к нам приедет много людей. Это будет время, когда нужно будет много работать. Я мечтаю путешествовать по стране, городам, где давно не была. Я жду Победы и буду дома.

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