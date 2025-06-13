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Происшествия

Часть Одессы осталась без водоснабжения из-за масштабной аварии: в городе огромные очереди за водой (фото, видео)

12:10 13 июня 2025
Часть Одессы уже сутки остается без воды. Фото горсовета

Периодически остававшаяся без света после «шахедных» атак россиян Одесса переживает очередную чрезвычайную ситуацию — часть областного центра и районы остались без водоснабжения. Причина — прорыв магистрального напорного водопровода диаметром 1200 мм.

Накануне городские власти сообщали о серьезной аварии, которая произошла в поле вне городской застройки — на месте повреждения разлилось настоящее озеро, из-за чего ремонтники не могли добраться до поврежденной трубы.

Под Одессой – масштабная авария на магистральном водопроводе. Фото Инфоксводоканал

Для того чтобы осушить водопровод, останавливали работу некоторых насосных станций. Еще вечером в районы, где не было воды, ее подвозили автоцистернами.

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В Инфоксводоканале сообщили, что работы продолжались всю ночь, но ситуация очень сложная — поле, размытая почва и грязь.

Ремонтники ликвидируют аварию на магистральном водопроводе. Фото Инфоксводоканал

«Для того, чтобы добраться до проблемного участка и начать восстановительные работы, пришлось почти сутки строить подъездные пути и площадку для работы тяжелой техники. Для работы на магистральных водопроводах большого диаметра применяются экскаваторы весом не менее 18 тонн, поэтому нашим специалистам пришлось создать специальную „подушку“ из нескольких слоев бетонных плит и песка. Только песка потратили более 150 тонн», — отметили в компании и добавили, что ремонтникам удалось добраться до места повреждения.

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Тем временем одесситы, которые остаются без воды уже сутки, выстраиваются в большие очереди у бюветов.

По предварительным оценкам, восстановительные работы будут продолжаться до 22:00.

Напомним, что мощное «наводнение» ранее затопило Киев — это произошло из-за прорыва водопровода на Позняках.

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Фото одесского горсовета

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