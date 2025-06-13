Автобус с украинцами разбился во Франции, есть жертвы

Во Франции, приютившей часть украинских беженцев, в департаменте Сарт, близ города Ле-Ман, произошла автокатастрофа с автобусом, который перевозил около шестидесяти украинцев, сообщает Le Parisien.

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По предварительным данным, 4 человека погибли, 11 получили тяжелые ранения и 34 — легкие травмы. Автобус съехал в кювет на трассе A81, между выездом в направлении Ле-Мана. Авария произошла менее чем в 20 км от трассы «24 часа Ле-Мана», где в субботу, 14 июня, предстоят автогонки. Движение заблокировано в обоих направлениях.

В настоящее время к ликвидации последствий аварии привлечены 87 пожарных и 49 пожарных машин. Эвакуационные и спасательные работы до сих пор продолжаются.

Как писали «ФАКТЫ», ранее во Франции в небольшом поселке на Лазурном берегу неизвестный мужчина избил двух украинок за то, что они слушали по телефону песню на украинском языке. У одной из женщин был сломан нос и обе они получили сотрясение мозга. Как рассказала журналистам одна из пострадавших, по имени Алина, они с мамой — беженцы из Изюма Харьковской области. Они шли по селению с мамой, разговаривали и слушали украинскую песню, которую им прислал знакомый.

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фото: Radio France

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