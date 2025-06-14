Пенсионная реформа в Украине: как на выплаты повлияют «баллы»

В Украине давно назрела пенсионная реформа, ведь существующая ныне система пенсионных выплат не может удовлетворить многих украинцев, так как не дотягивает даже до прожиточного минимума.

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В то же время многих пенсионеров «пугают» намерения правительства реформировать пенсионную систему посредством введения «пенсионных баллов», которые будут начисляться за стаж — а не станет ли хуже? О том, как будет работать новая система, журналистам «Украинских новостей» объяснили в юридической компании «Сеть права».

По словам специалистов, пенсия будет состоять из двух частей и будет считаться по другой формуле.

«Реформа имеет потенциал, но в то же время — и серьезные угрозы. Баллы — это лишь условная единица учета. Стоимость одного балла не фиксирована и зависит от государства. Поэтому все расчеты — только ориентировочные», — утверждают юристы.

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Основные предложенные изменения таковы:

- пенсия состоит из двух частей — базовой (30% от минимальной зарплаты) и страховой (зависит от «пенсионных баллов»);

- «пенсионные баллы» начисляются за официальный стаж работы, каждый месяц со средней зарплатой дает 10 таких баллов;

- страховая часть рассчитывается по формуле — количество баллов нужно умножать на стоимость одного балла (которую будет ежегодно определять правительство).

При этом юристы предложили для лучшего понимания рассмотреть реформу на воображаемом примере. Пенсионер Дмитрий 35 лет работал официально, получая среднюю зарплату. За каждый месяц он получил 10 баллов, в общей сложности получается 4200. Если стоимость одного «пенсионного балла» составляет 1,02 гривны, то это превращается в 4284 гривны. Вместе с базовой частью (1848 гривен) выходит пенсия в 6132 гривны.

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Теперь пенсия в Украине рассчитывается иначе: средняя зарплата за три года умножается на индивидуальный коэффициент и на коэффициент страхового стажа. Тот же пенсионер Дмитрий при этих условиях получал бы пенсию в 5269 гривен пенсии, то есть меньше почти на 900 гривен, ведь его коэффициенты составляют 1% и 0,35 соответственно, а средняя зарплата по стране — 15056 гривен.

Следовательно, изменения могут повысить выплаты украинцам.

«Идея с пенсионными баллами — это попытка сделать систему более прозрачной, однако она не решает главную проблему низкого уровня пенсионного обеспечения. Все ключевые показатели — стоимость балла, уровень базовой пенсии — остаются в полном распоряжении правительства. В случае инфляционного давления или дефицита бюджета это создает серьезные риски для пенсионеров», — сказал Корсунь.

Среди потенциальных преимуществ — стимул работать официально и платить взносы и упорядочение принципов начисления выплат. Однако есть риски — высокий уровень зависимости от политических решений и состояния бюджета, уязвимость «пенсионных баллов» перед инфляцией, отсутствие реальных изменений для тех, кто уже вышел на пенсию.

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Пока пенсионная реформа не начала работать, ведь идет подготовка законодательных изменений. Но юристы советуют готовиться к ней уже сегодня, а именно: следить за официальными обновлениями, проверить, корректно ли посчитаны все периоды стажа и учтены ли они вместе с данными о зарплате для расчета пенсии.

Напомним, что по словам замминистра социальной политики Дарии Марчак, пенсионную реформу запланировано провести в июле, и после нее размер повышения у каждого пенсионера будет зависеть от того, сколько работает человек и какую зарплату получает (и, соответственно, и какие уплачивает социальные взносы).

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