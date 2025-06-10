Украинцам обещают пересчитать пенсии: кто будет получать на 2 тысячи гривен больше

На фоне сопротивлению получателей спецпенсий, правительство намерено провести ряд изменений в пенсионной системе. И если это удастся сделать, в Украине в 2026 году максимальная пенсия может вырасти на 2030 грн. Об этом пишет издание «Корреспондент» со ссылкой на проект Бюджетной декларации.

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Вместо 23 610 грн максимальная выплата будет составлять 25 640 грн. Кроме того, в марте пройдет традиционная индексация пенсий, общая минимальная выплата увеличится с 2361 до 2564 грн, а гарантированный размер пенсии для достигших 65-летия и выполнивших норму по стажу — с 3200 до 3475,2 грн.

В 2026 году (согласно проекту Бюджетной декларации) планируется индексация пенсий, размер которой будет зависеть от инфляции 2025 года и роста зарплат. Кроме этого, ожидается:

повышение минимальной пенсии с 2361 грн до 2564 грн (+203 грн);

рост максимальной пенсии (кроме судей) с 23610 грн до 25640 грн;

возможность повышения пенсий для лиц с особыми правами (прокуроры и т. п. ) на 2030 грн.

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Также возрастет гарантированная выплата для украинцев, достигших 65 лет и имеющих необходимый страховой стаж (30 лет для женщин, 35 — для мужчин). Им полагается пенсия не менее 40% минимальной зарплаты:

в 2025 году — 3200 грн;

в 2026 году — 3475,2 грн.

Это увеличение связано с планами правительства повысить минимальную зарплату до 8688 грн. Ни эти доплаты, ни индексация не решают системные проблемы пенсионной системы Украины. Без масштабной реформы она будет оставаться источником социального неравенства. Сама реформа должна предусматривать не только перерасчет пенсий, но и источники финансирования такого перерасчета.

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Сейчас в Украине минимальный размер ЕСВ платят сотни тысяч ФЛП, а еще больше украинцев получают большую часть зарплаты в конвертах. Каждый год ситуация только ухудшается, и если ничего не менять, ни современным пенсионерам, ни следующим поколениям не стоит рассчитывать на достаточный уровень пенсии.

Отметим, что на апрель 2025 года средняя пенсия украинца, вышедшего на пенсию по общим правилам, составляет 6085,7 грн.

В то же время, фактический размер прожиточного минимума для пенсионера уже в феврале составил 6685 грн. То есть, чтобы обеспечить минимальный набор товаров и услуг, необходимый для физиологической выживания, пенсионеру нужно 6685 грн в месяц. А средняя пенсия (без учета спецпенсий) — всего 6085,7 грн иными словами, правительство будет вынуждено менять существующую ныне систему пенсионных выплат.

Напомним, что начиная с сентября представители одной профессии будут получать на 2 тысячи гривен больше — речь идет о педагогах.

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Фото: Pixabay

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