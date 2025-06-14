Президент украинского футзального клуба погиб на войне

Проклятая война с российскими оккупантами унесла жизнь еще одного славного сына Украины. На фронте погиб 45-летний президент любительского футзального клуба «Ревера 1908» из Ивано-Франковска Николай Худевич, сообщает страница клуба в Facebook. Ранее тяжелое ранение на войне получил титулованный экс-хоккеист «Сокола» и сборной Украины.

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«С глубокой болью сообщаем, что на войне погиб президент нашего клуба — Николай Худевич. Наш близкий друг. Руководитель. Профессионал. Воин. Чрезвычайной доброты Человек.

Не хватает слов… Искренне сочувствуем родным, близким, всем, для кого эта потеря — личная. В скорби — вся команда. Склоняем головы. Светлая память, друг. Герои не умирают", — говорится в сообщении.

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Николай Худевич родился и вырос в селе Тухля Львовской области. Он закончил экономический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко по специальности «Менеджмент» и стал предпринимателем. Особой гордостью будущего президента футбольного клуба стала пивоварня «Калуська броварня». Николай любил и поддерживал спорт. В прошлом сезоне его «Ревера» стала бронзовым призером чемпионата Ивано-Франковской области по футзалу.

Капитан-лейтенант Николай Худевич, пополнивший ряды ВСУ в 2023 году, служил в 73-м морском центре специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого — элитном подразделении специальной разведки Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Сначала он исполнял обязанности инструктора для новобранцев, а затем присоединился к выполнению боевых задач непосредственно на передовой. Командир группы команды 2-го отряда, он проявил исключительную стойкость и мужество и героически погиб в бою за Украину вблизи села Рыжевка Сумской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отца вратаря «Шахтера» убили российские оккупанты.

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Фото Facebook



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