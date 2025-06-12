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Титулованный экс-хоккеист сборной Украины тяжело ранен на войне (фото)
Знаменитый экс-хоккеист киевского «Сокола» и сборной Украины 50-летний Александр Матвийчук, сражающийся с российскими оккупантами с 2022 года, получил тяжелые ранения во время выполнения боевого задания на фронте и находится в тяжелом состоянии в медикаментозном сне в больнице имени Мечникова в Днепре, сообщает столичный клуб на своей странице в Facebook.
Пятикратный чемпион Украины и обладатель Кубка страны в составе «Сокола» Матвийчук (496 матчей, 130 шайб, 160 передач) вместе с тремя побратимами попал во вражескую засаду, где в них стреляли в упор. Украинские военные остались живы, однако находятся в тяжелом состоянии.
В частности, старший сержант Матвийчук, неоднократно награждавшийся Штабом ГУР МО, получил огнестрельное пулевое ранение лица с полной потерей хрящей носа и многочисленными переломами костей носа, верхней челюсти, стенок гайморовых пазух с обеих сторон, ячеек решетчатого лабиринта, твердого неба, огнестрельное осколочное сквозное ранение левого плеча с массивной потерей мягких тканей, огнестрельное осколочное слепое ранение правой стопы, а также закрытую черепно-мозговую травму.
Примечательно, что в годы своей карьеры Матвийчук выступал за ряд российских клубов — в частности, защищал цвета «Металлурга» (Новокузнецк), московского ЦСКА, питерского СКА, «Молота-Прикамье» (Пермь) и московских «Крыльев Советов».
В составе сборной Украины Матвийчук в 2000 — 2010 годах сыграл 134 матча, забросил 26 шайб, отдал 35 передач. После завершения карьеры форвард тренировал детские команды «Богуславских Шершней» и родного «Сокола».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первый тренер украинского чемпиона мира по боксу Виктора Постола тяжело ранен на фронте.
Фото ХК «Сокол», Facebook
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