- 11:33 В США республиканцы заблокировали дополнительные средства Украине: что произошло
- 11:22 Русский язык на сцене Киева: Андрей Данилко оказался в центре скандала
- 10:46 Ракеты «на любой вкус» и почти 200 дронов: в Воздушных силах рассказали, как отражали налет на Кременчуг
- 09:57 Ударные дроны «наведались на военный аэродром под Воронежем
- 09:31 Непобедимого боксера, родившегося в россии, зарезали на вокзале в Берлине
- 09:11 Сотни израильтян пострадали в результате ракетного удара Ирана в ночь на 15 июня
- 09:07 Парад на фоне протестов: как американцы «поздравили» президента Трампа с 79-летием
- 08:42 Цель — Кременчуг: ночью россияне массированно ударили по Полтавщине ракетами и беспилотниками
- 08:17 Скорпионам нужно контролировать эмоции, а Рыбам не перегружать себя: гороскоп на 15 июня
- 07:38 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 14.06 22:26 Три аксессуара, которым вы скажете спасибо в путешествии: это удобно и комфортно
- 14.06 21:59 Маринованные огурцы на любой вкус: простой рецепт от гастроблогера
Гарри и Меган раскритиковали за их позицию относительно королевских титулов Арчи и Лилибет
Источник, приближенный к королевской семье, подверг критике принца Гарри и Меган Маркл за стремление сохранить королевские титулы своих детей, одновременно отвергая жизнь в монархии. Критика появилась после сообщений о том, что заявки на получение паспортов для принца Арчи и принцессы Лилибет содержали титулы Ее Королевского Высочества рядом с фамилией Сассекс, пишет GB News.
Источники сообщают, что принц Гарри желает сохранить дочери и сыну королевские титулы, чтобы они, достигнув совершеннолетия, могли самостоятельно решать, выполнять ли королевские обязанности.
«Мне очень трудно это понять, — комментирует это один из инсайдеров. — Гарри и Меган, очевидно, считали официальные обязанности и жизнь в королевской семье невыносимыми, однако они хотят этого для своих детей. Это не имеет смысла».
Ранее сообщалось, что принц Гарри может принять решение, влияющее на его детей.295
Читайте нас в Facebook
Девам — «Звезда», Стрельцам — «Влюбленные», а Козерогам — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на 15 июня