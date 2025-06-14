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Мир

Гарри и Меган раскритиковали за их позицию относительно королевских титулов Арчи и Лилибет

16:22 14 июня 2025
Гарри и Меган с Арчи и Лилибет

Источник, приближенный к королевской семье, подверг критике принца Гарри и Меган Маркл за стремление сохранить королевские титулы своих детей, одновременно отвергая жизнь в монархии. Критика появилась после сообщений о том, что заявки на получение паспортов для принца Арчи и принцессы Лилибет содержали титулы Ее Королевского Высочества рядом с фамилией Сассекс, пишет GB News.

Источники сообщают, что принц Гарри желает сохранить дочери и сыну королевские титулы, чтобы они, достигнув совершеннолетия, могли самостоятельно решать, выполнять ли королевские обязанности.

«Мне очень трудно это понять, — комментирует это один из инсайдеров. — Гарри и Меган, очевидно, считали официальные обязанности и жизнь в королевской семье невыносимыми, однако они хотят этого для своих детей. Это не имеет смысла».

Ранее сообщалось, что принц Гарри может принять решение, влияющее на его детей.

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