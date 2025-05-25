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Заговор против Гарри и Меган: биограф раскрыл подробности конфликтов в королевской семье
Жизнь британской королевской семьи неразрывно связана с решениями, которые всегда выходят за пределы частного и влияют на всю институцию. Каждый шаг членов этой семьи находится в центре внимания, ведь может иметь далеко идущие последствия. Эндрю Мортон, автор книги «Диана: Ее правдивая история», также написал биографическую книгу о Меган Маркл. В публикации Мортон отмечает, что окончательный разрыв между Гарри с Меган и королевской семьей был спровоцирован фотографией, сообщает издание EDA TV. На ней были изображены королева Елизавета II, Чарльз III, принц Уильям и маленький принц Джордж, но не было герцога и герцогини Сассекских.
«Королевская пара подозревала, что вся институция сговаривается против них. По их мнению, доказательства были вокруг них. Молчаливый код был прост: будущее монархии было обеспечено, с Меган и Гарри или без них», — объяснил Мортон.
Эта фотография была опубликована 3 января 2020-го, а уже через пять дней Гарри и Меган официально объявили о своем выходе из королевской семьи. Для них это изображение символизировало подтверждение их исключения и конец их значимости в границах Короны. Это было сильное послание, ускорившее долгожданное решение.
Несмотря на споры и юридические баталии, Гарри и Меган пытаются держать свою жизнь подальше от медийного шума, окружающего их в Соединенном Королевстве. Седьмую годовщину своей свадьбы они отпраздновали эмоциональным постом в социальных сетях. Меган описала их союз как «нашу историю любви».
Биограф также отметил, что задолго до этого они уже думали об изменении курса. В 2018 году во время интервью с Опрою Уинфри Гарри дал понять, что они ищут другой путь и жизнь вне строгого королевского взгляда. Это намерение росло, пока не воплотилось в окончательный разрыв с королевской семьей.
В настоящее время напряженность сохраняется. По словам близких источников, «семья считает, что частные разговоры с Гарри невозможны». Это отображает глубокую дистанцию между ними. Король Чарльз, кажется, потерял надежду на примирение, тогда как Гарри и Меган продолжают свой проект самостоятельной жизни.
Фото: Getty Images195
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