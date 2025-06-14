Вселенная и Таро готовят для вас настоящее чудо: у кого очень скоро улучшится жизнь

Мольфар Макс Гордеев советует завтра, 15 июня, попросить энергетическую защиту у своих предков. А о том, кому Таро-гороскоп во второй половине июня обещает большое чудо, рассказывает со ссылкой на Your Tango проект Styler.

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Рыбы

Ваша большая мечта очень скоро станет реальностью! Карты Таро указывают на уникальный шанс достичь желаемого без жертв. Просто доверьтесь Вселенной и направляйтесь по пути, который он для вас подготовил. К концу июня вас ждет неизбежный успех.

Овен

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Пора подумать о себе! Как давно вы отказывали себе в маленьких радостях? Не позволяйте проблемам омрачить ваше счастье. Очень скоро вы получите известие, которое станет четким сигналом: черная полоса закончилась. Расправьте крылья и позвольте себе наслаждаться жизнью!

Лев

Приготовьтесь к отличным новостям! Ближайшие недели принесут вам известия, которые помогут забыть о невзгодах и снова поверить в чудеса. Оставьте прошлое позади и смело открывайте новую страницу жизни, ведь вас ждет множество интересных событий. Вселенная поможет вам сжечь мосты и начать все с чистого листа.

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Стрелец

Притормозите и отпустите контроль. Карты Таро советуют вам не пытаться изменить то, что находится вне вашей зоны воздействия. Совсем скоро вы услышите нечто, вдохновившее вас к началу чего-то особенного. Именно сейчас идеальное время, чтобы избавиться от предубеждений и всего устаревшего.

Как писали «ФАКТЫ», ранее мольфар Гордеев составил гороскоп на первый месяц лета.

Фото: Pixabay

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