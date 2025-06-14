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Лучше просто сдайте: эксперты посоветовали, как продавать подержанные вещи онлайн
После того как в Украине жестко ограничили правила перевода денег с карты на карту, под опасностью блокировки счетов оказались даже те люди, которые иногда продают в интернете подержанные, и обычно ненужные им вещи.
Об этом пишет УНИАН.
По просьбе агентства эксперты посоветовали украинцам, как не попасть под пристальный глаз налоговой.
В частности, эксперт по налогам, директор Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин рекомендует людям быть внимательными к деталям.
«Во всех платежках должно быть указано, что продажа осуществляет физлицо другому физлицу, а вещи подержанные — это важно» , — считает Черкашин.
Также он отметил, что необходимо хранить документы: кто купил, за сколько и когда купили сами, чтобы в случае проверки можно было подтвердить происхождение товара и объяснить, что это некоммерческая деятельность.
«Золотого правила, что делать, чтобы к тебе не пришли, не существует. Налоговая уже лезет в карман, отслеживает движение средств. Скоро, вероятно, она сможет получать информацию с банковских счетов без решения суда. Поэтому сомнительные операции под угрозой. Ну или уходить в наличку» , — рассказал эксперт по налогам.
По мнению эксперта Украинского института будущего Даниила Монина, новые фискальные инициативы могут подтолкнуть людей к неформальной торговле. Он отметил, что из-за усиления контроля со стороны государства люди могут перейти к закрытым форматам продажам, например, создавать Telegram-каналы, где будут договариваться о купле-продаже напрямую.
«Лично я считаю, что лучше вообще не продавать подержанные вещи. Лучше их просто сдавать, меньше хлопот» , — отметил Монин.
Также эксперты обсудили ограничение «Новой почты» на получение переводов. Как известно, с 1 июня сервис NovaPay установил новые лимиты для онлайн-оплат и денежных переводов. Некоторым предпринимателям и постоянным клиентам «Новой почты» уже начали поступать письма и звонки, о том, что уже с июня физические лица смогут отправлять наложенным платежом не более пяти посылок в месяц, а общая сумма таких отправлений не сможет превышать 30 тысяч гривен.
Для того чтобы избежать таких ограничений и работать в полном объеме, необходимо зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).
В свою очередь, в «Новой почте» уточнили, что изменения касаются только отправлений с наложенным платежом — когда отправитель ожидает возврата денег от получателя. Обычных посылок новые ограничения не касаются.
Также в компании объяснили, что подозрение возникает, когда физическое лицо начинает регулярно получать значительные объемы наложенных платежей — в таком случае финансовый партнер NovaPay обязан ограничить предоставление финансовых услуг до момента, пока не будет выяснен источник происхождения этих средств.298
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