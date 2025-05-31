Блокировка счета из-за подозрительного назначения платежа: что лучше не писать при банковских переводах

Уже с 1 июня в Украине ужесточатся лимиты карточных переводов, что грозит волной блокировки счетов. И это вполне может случиться из-за некоторых ошибок в оформлении перевода, в частности, в указании назначении платежа.

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Об этом предупреждает адвокат Богдан Янкив, по словам которого иной раз даже невинное, на первый взгляд, назначение платежа может привести к блокировке счета. А есть и такие, которые практически гарантированно ведут к блокировке счета, пусть и не сразу.

Так, к тем, которые практически гарантированно привлекут внимание банка и могут повлечь блокировку счета и внимание налоговой, юрист отнес такие назначения платежа:

с использованием в формулировках криптовалюты — поскольку в Украине она не легализована, это однозначно привлечет внимание банка, что может быть трактовано им как отмывание доходов, например, а налоговая может потребовать уплаты налогов;

за товар или услуги без оформления статуса ФОП — подобные оплаты, если получатель не имеет оформленного ФОПа, однозначно сигнал для банка и налоговой о ведении незаконной предпринимательской деятельности;

несоответствие КВЭДов для ФОПов — если в назначении платежа фигурирует вид экономической деятельности, который у ФОПа-получателя не указан при регистрации, можно лишиться регистрации плательщика единого налога.

Осторожно и внимательно следует использовать такие назначения платежа как:

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возвращение долга — сам по себе такой платеж не привлечет к себе внимание банков, но если они будут регулярными или большими суммами, операцией может заинтересоваться финмониторинг;

задаток, аванс или предоплата — следует помнить о юридических тонкостях, согласно которым задатком считается платеж, который можно не возвращать отправителю, а вот аванс или предоплата должны быть возвращены в случае изменения обстоятельств;

компенсация расходов для ФОП — при оплате аренды недвижимости, сдаваемой ФОПами, арендаторы часто оплачивают коммунальные услуги с формулировкой «компенсация расходов», но, по мнению налоговиков, такой платеж будет не доходом ФОПа, а доходом физлица, что означает уплату налогов по другой ставке (не 5%, а 18% если вы ФОП на 3 группе единого налога, например);

подарки, донаты, благотворительность — не всегда подобные платежи означают освобождение от уплаты налогов. К примеру, за деньги, полученные с назначением платежа «подарок» налог не платят, только если отправитель близкий родственник, для других лиц лимит не превышает 2000 гривен, а что сверх того, облагается налогом на доходы физлиц. Донаты же и благотворительную помощь освобождают от налогов, если их получатели — зарегистрированные волонтеры, военнослужащие, благотворительные фонды или лица, пострадавшие от военных действий.

Также юрист отмечает, что если платеж не имеет назначения, это может стать источником вольных трактовок со стороны банка или налоговой, правда, во многом это будет зависеть от суммы.

Ранее банкир рассказывал, как можно избежать закрытия счета после 1 июня.

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