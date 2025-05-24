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Деньги

Налоговая будет взимать налоги с тех, кто торгует на онлайн-площадках: кого эти «письма счастья» не коснутся

13:31 24 мая 2025
фото https://www.dpu.edu.ua/

Уведомления от налоговой украинцам, регулярно получающими денежные перечисления через NovaPay, уже успели назвать «письмами счастья». Но, судя по всему, это только начало, хотя в самой Государственной налоговой службе пояснили, что цель этих писем — разъяснительная.

Так, как сообщает пресс-служба ГНС Украины, более 162,7 млн грн посредством 97,5 тыс. денежных переводов в общей сложности получили более 3 тысяч человек за три недели марта. Только 212 из них зарегистрированы как ФОП — таковы результаты анализа информации из Системы учета данных регистраторов расчетных операций.

Территориальные органы ГНС в рамках отработки этих данных направили около 3 тысяч запросов налогоплательщикам с целью выяснения происхождения средств. Основная цель этих приглашений — разъяснительная.

«Официально заявляем, что налоговики не вызвали письмами лиц, совершивших всего 2 перевода по 100 гривен, как об этом распространяется в сети», — подчеркнула пресс-служба.

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К примеру, одно из приглашений, выложенных в публичный доступ, касается лица, которое за 20 дней получило 17 платежей на общую сумму более 40 тысяч гривен.

Среди получивших письма наибольшая сумма денежных переводов, перечисленная одному физическому лицу, — 413 тысяч гривен за 40 денежных переводов. Наименьшее количество транзакций, проведенных в пользу одного физического лица — 5.

В целом перечислено:

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  • менее 1 тыс. грн — только 6 лицам;
  • от 1 до 10 тыс. грн — 702 лицам;
  • от 10 до 50 тыс. грн — 1 515 лицам;
  • от 50 до 100 тыс. грн — 640 лицам;
  • свыше 100 тыс. грн — 475 лицам.

В ГНС напомнили, что хозяйственная деятельность осуществляется только при государственной регистрации и налогообложении полученных доходов. В отношении лиц, осуществлявших по существу скрытую систематическую предпринимательскую деятельность, будут составлены админпротоколы за нарушение закона.

В то же время налоговики предупреждают, что в последнее время активизировались мошенники, которые осуществляют рассылку фейковых электронных писем якобы от Главного управления ГНС Украины.

«Обращаем внимание: налоговая служба не посылает подобных писем с иностранных или частных электронных ящиков. Все официальные запросы поступают через Электронный кабинет плательщика или заказным письмом с уведомлением о вручении», — уточнили в ГНС.

Также в ведомстве подчеркнули, что угрозы блокирования деятельности в случае непредоставления документов являются признаком явного мошенничества.

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«Обращаем внимание, мошенники могут использовать разные поддельные электронные адреса, печати, фейковые реквизиты, разные номера телефонов и представляться руководством или должностными лицами ГНС. Просим предпринимателей быть бдительными! В случае получения подозрительных сообщений — не открывайте вложения, не отправляйте ответы и немедленно сообщайте в налоговую службу», — отметили в пресс-службе ГНС.

Как писали ранее «ФАКТЫ», с начала года в Украине были закрыты в 1,5 раза больше ФОПов, чем открыто, что может быть вызвано ростом налогов.

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