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Девам — «Звезда», Стрельцам — «Влюбленные», а Козерогам — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на 15 июня
В ближайшие дни Вселенная готовит для некоторых знаков зодиака настоящее чудо. А чего ожидать с воскресенья, 15 июня, представителям всего зодиакального круга, рассказывает сайт с гороскопами.
Овен — «Королева Пентаклей»
Овнам завтра важно сделать паузу и осмотреться вокруг себя. Не стоит перегружать себя делами — даже если список задач кажется бесконечным, выбирайте то, что действительно важно. Это хорошее время для домашних забот, общения с родителями или приготовления любимого блюда.
Совет карт — Помните: ваша сила будет в покое.
Телец — «Солнце»
Тельцы могут смело ждать приятных событий. Это день, когда легко чувствовать благодарность за то, что есть и планировать дела с уверенностью в их исполнении. Все, что связано с карьерой, отношениями или здоровьем, завтра будет находиться под влиянием положительной энергии.
Совет карт — Не бойтесь быть яркими — это ваше естественное состояние в воскресенье.
Близнецы — «Правосудие»
От Близнецов день требует ясности, точности и ответственного подхода к делам. Даже если хочется спрятаться от мира, важно быть честными с собой и не избегать трудных разговоров.
Совет карт — Помните, что иногда пауза — самый мудрый поступок. Вы не должны быть производительными каждый день.
Рак — «Умеренность»
Для Раков воскресенье несет в себе послание о внутреннем балансе. Вы почувствуете, что прежние тревоги постепенно теряют актуальность — не цепляйтесь за них. Это день, когда важно быть внимательными к своим ощущениям и не перегружать себя обязанностями.
Совет карт — стоит доверять течению и не вмешиваться в процессы, где уже все идет своим чередом.
Лев — «Отшельник»
Львам лучше избегать шумных компаний и излишней активности. Возможно, вы чувствуете усталость, которую не подозревали раньше — не игнорируйте ее. Позвольте отдохнуть. Это время для переосмысления и внутренней настройки.
Совет карт — Сейчас вам стоит восстановить силы для будущих свершений.
Дева — «Звезда»
Для Дев воскресенье станет очень положительным днем. Можете мечтать, планировать, делиться сокровенным с теми, кому вы доверяете. Даже если вы недавно сомневались или чувствовали неуверенность, завтра эти настроения изменятся.
Совет карт — Позвольте себе поверить в лучшее.
Весы — «Башня»
Для Весов воскресенье внесет внезапные изменения, особенно в сфере общения или домашних дел. Это не повод для страха, но немаловажный сигнал: не держитесь за то, что давно отжило. Возможно, возникнет ситуация, которая заставит вас посмотреть на все по-новому.
Совет карт — Верьте в обновление, даже если оно начинается с неожиданностей.
Скорпион — «Рыцарь Мечей»
Скорпионам не стоит тратить энергию на споры и давление — лучше направьте ее на заботу о собственном доме или близких людях. Уделите внимание тем, кто нуждается в вашем совете или поддержке. Ваша проницательность поможет увидеть скрытые мотивы окружающих.
Совет карт — Не пытайтесь все контролировать — оставьте место для гибкости.
Стрелец — «Влюбленные»
Для Стрельцов воскресенье пройдет под знаком любви, симпатии и глубоких чувств. Возможно, вы окажетесь перед выбором — и важно прислушиваться к интуиции. Завтра у вас будет удачный день для общения, признания, начала новых отношений или укрепления существующих.
Совет карт — Не бойтесь быть искренними — честность откроет путь к настоящей близости.
Козерог — «Мир»
Козероги на пороге восстановления и освобождения от всего, что тянет назад. Откажитесь от излишней нагрузки и токсического общения. Больше свежего воздуха, тишины и осознанных действий. Этот день может стать началом положительных перемен, если вы откажетесь от лишнего.
Совет карт — Помните, что завтра ваша сила будет — в простоте и честности с собой.
Водолей — «Семерка Жезлов»
Водолеям в воскресенье следует обратить внимание на свои потребности и не откладывать заботу о собственном теле и душе. Возможно, вам нужно потратить деньги на оздоровительные процедуры, косметику, качественный отдых или обучение — не экономьте на себе.
Совет карт — Позвольте себе быть центром своей вселенной.
Рыбы — «Колесо Фортуны»
Для Рыб воскресенье может стать неожиданно успешным днем. Возможны внезапные повороты судьбы, которые могут сыграть вам на руку. Не упускайте шанс воспользоваться ситуацией — особенно если она возникнет спонтанно. День благоприятен для риска, если он умен и основывается на интуиции. Все может измениться к лучшему в один момент, если вы останетесь открытым новому. Успех будет на вашей стороне — не сомневайтесь в этом.
Совет карт — Следует верить в изменения, даже если они кажутся случайными.
О том, каким знакам зодиака повезет во второй половине июня, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».2017
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Девам — «Звезда», Стрельцам — «Влюбленные», а Козерогам — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на 15 июня