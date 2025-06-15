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Цель — Кременчуг: ночью россияне массированно ударили по Полтавщине ракетами и беспилотниками
В ночь на 15 июня россияне снова атаковали Украину дронами и ракетами разных типов. Основной удар был направлен на Полтавщину — на Кременчуг.
Враг одновременно атаковал город баллистикой, «Кинжалами», «Калибрами» и БПЛА. По данным Воздушных сил, сначала по городу ударили «шахедами».
Атака началась около 23:00. Работали силы ПВО, о чем сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
«На Полтавщине работает ПВО. До завершения воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!» — написал он.
По его словам, это самая массовая атака на Кременчуг с начала полномасштабного вторжения.
В Кременчугской общине под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередачи, сообщил Владимир Когут.
В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары. В Чутовской общине из-за падения обломков БПЛА повреждены жилые дома и автомобили. Предварительно никто не пострадал.
По его информации, большинство дронов уничтожила ПВО.
Днепропетровская область тоже была под ударами врага. По Никопольщине оккупанты били из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Вечером и ночью агрессор терроризировал Красногригорьевскую, Покровскую, Марганецкую общины, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«На территории частного предприятия возник пожар, который спасатели потушили. Повреждены солнечные панели и легковая машина. Изуродованы также два частных дома, задело и газопровод «, — уточнил он.
По словам Лысака, люди не пострадали. Этой ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной 4 БпЛА и крылатую ракету.
Четыре человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район. За сутки оккупанты нанесли 495 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 91 сообщение о повреждении частных домов, квартир, автомобилей, объектов социальной инфраструктуры, нежилых построек и другого имущества, сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.
Беспокойно было и в Херсонской области. Российские военные били по социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали сотовую башню, газопроводы, хозяйственные постройки и частные автомобили. Из-за агрессии рф 1 человек погиб, еще 1 получил ранения.
В Херсоне и с утра слышны взрывы, сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.
По данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло 178 боевых столкновений. На Покровском направлении в течение суток агрессор 45 раз атаковал наши позиции. На Курском направлении украинские войска за сутки отразили 33 атаки противника
Напомним, в ночь на 14 июня российские кафиры «шахедами» атаковали Запорожье. Ранены полицейские. Есть разрушение.238
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