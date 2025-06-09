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Новый антирекорд: в ночь на 9 июня Украину атаковали почти 500 дронов
В ночь на 9 июня противник атаковал Украину 499 средствами воздушного нападения, сообщили в командовании Воздушных сил.
Враг запустил 479 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов из Курска, Шаталово, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска.
Кроме того, были запущены по Украине ракеты:
- 4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 «Кинжал» из Тамбовской обл. — рф;
- 10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской обл. — рф;
- 3 крылатых ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- 1 крылатая ракета Х-35 с территории оккупированного Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 10:30 украинской противовоздушной обороной обезврежено 479 средств воздушного нападения противника, 292 сбиты огневыми средствами, 187- локационно потеряны, а именно:
- 277 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 183 — локационно утраченны/подавленны РЭБ;
- 10 крылатых ракет Х-101;
- 4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 «Кинжал»;
- 2 крылатые ракеты Х-22 — не достигли целей (локационно потеряны);
- 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
- 1 крылатая ракета Х-35.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.
Напомним, сегодня ночью украинские дроны попали по заводу АО «ВНИИР» в российских Чебоксарах, производящем антенны и электронику для крылатых и баллистических ракет врага.
Кроме того, Генштаб ВСУ подтвердил успешную атаку ВСУ на российский аэродром «Саваслейка», где был поражен самолет-носитель «Кинжалов».
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