Новый антирекорд: в ночь на 9 июня Украину атаковали почти 500 дронов

В ночь на 9 июня противник атаковал Украину 499 средствами воздушного нападения, сообщили в командовании Воздушных сил.

Враг запустил 479 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов из Курска, Шаталово, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска.

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Кроме того, были запущены по Украине ракеты:

- 4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 «Кинжал» из Тамбовской обл. — рф;

- 10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской обл. — рф;

- 3 крылатых ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

- 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

- 1 крылатая ракета Х-35 с территории оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По состоянию на 10:30 украинской противовоздушной обороной обезврежено 479 средств воздушного нападения противника, 292 сбиты огневыми средствами, 187- локационно потеряны, а именно:

- 277 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 183 — локационно утраченны/подавленны РЭБ;

- 10 крылатых ракет Х-101;

- 4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 «Кинжал»;

- 2 крылатые ракеты Х-22 — не достигли целей (локационно потеряны);

- 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

- 1 крылатая ракета Х-35.

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Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.

Напомним, сегодня ночью украинские дроны попали по заводу АО «ВНИИР» в российских Чебоксарах, производящем антенны и электронику для крылатых и баллистических ракет врага.



Кроме того, Генштаб ВСУ подтвердил успешную атаку ВСУ на российский аэродром «Саваслейка», где был поражен самолет-носитель «Кинжалов».

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