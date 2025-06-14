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Оккупанты атаковали Запорожье «шахедами»: в городе есть пострадавшие (фото)
Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 14 июня российские оккупанты атаковали Запорожье «шахедами». Ранены полицейские. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«По уточненной информации Запорожье атаковали 14 вражеских „Шахедов“. Получили ранения двое полицейских», — рассказал Федоров и добавил, что медики оказывают раненым всю необходимую помощь.
Также во время утренней атаки россияне ударили по автостоянке. Сгорели более 10 автомобилей.
«Из-за российских обстрелов загорелось гуманитарное предприятие. Повреждены автомобили, магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках», — сообщил Федоров.
Как сообщили в ГСЧС, в Запорожье спасатели ликвидируют последствия утренних обстрелов российскими БпЛА.
«Предварительно жертв и пострадавших нет. Загорелись легковые автомобили, несколько зданий, склад. Спасатели ликвидируют все пожары. На местах работают все экстренные службы», — говорится в сообщении.
Кроме того, захватчики били по Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Ночью в области работала ПВО. Защитники неба уничтожили 2 вражеских БпЛА. Из-за атаки в Кривом Роге есть повреждения на территории предприятий. Произошел пожар. По Никопольщине агрессор применил FPV-дроны и артиллерию. Под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Всюду обошлось без погибших и пострадавших. По уточненной информации, из-за произошедшего вчера вечером попадания беспилотником по Никополю возникло возгорание. Спасатели огонь потушили. Повреждены 2 частных дома и газопровод», — говорится в сообщении.
Также российские террористы били по жилым кварталам населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
«Прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Антоновка, Берислав, Белозерка, Громадное, Веселое, Гавриловка, Дудчаны, Змиевка, Кизомис, Казацкое, Никольское, Новодмитровка, Новоолександровка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, Станислав, Софиевка, Томарино, Янтарное и город Херсон. российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности, повредили многоэтажку и 6 частных домов. Также оккупанты разрушили автозаправочную станцию, газопровод, гараж и частные автомобили», — говорится в сообщении.
Кроме того, в течение суток шли бои на линии фронта. Враг понес потери. ВСУ «отминусовали» 1130 окупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 12 июня Харьков находился под массированной атакой российских дронов. Атака продолжалась с 01:37 до 03:08. Зафиксировано 11 попаданий.224
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