Оккупанты атаковали Запорожье «шахедами»: в городе есть пострадавшие (фото)

Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 14 июня российские оккупанты атаковали Запорожье «шахедами». Ранены полицейские. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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«По уточненной информации Запорожье атаковали 14 вражеских „Шахедов“. Получили ранения двое полицейских», — рассказал Федоров и добавил, что медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Также во время утренней атаки россияне ударили по автостоянке. Сгорели более 10 автомобилей.

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«Из-за российских обстрелов загорелось гуманитарное предприятие. Повреждены автомобили, магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках», — сообщил Федоров.

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Как сообщили в ГСЧС, в Запорожье спасатели ликвидируют последствия утренних обстрелов российскими БпЛА.

«Предварительно жертв и пострадавших нет. Загорелись легковые автомобили, несколько зданий, склад. Спасатели ликвидируют все пожары. На местах работают все экстренные службы», — говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики били по Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Ночью в области работала ПВО. Защитники неба уничтожили 2 вражеских БпЛА. Из-за атаки в Кривом Роге есть повреждения на территории предприятий. Произошел пожар. По Никопольщине агрессор применил FPV-дроны и артиллерию. Под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Всюду обошлось без погибших и пострадавших. По уточненной информации, из-за произошедшего вчера вечером попадания беспилотником по Никополю возникло возгорание. Спасатели огонь потушили. Повреждены 2 частных дома и газопровод», — говорится в сообщении.

Также российские террористы били по жилым кварталам населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Антоновка, Берислав, Белозерка, Громадное, Веселое, Гавриловка, Дудчаны, Змиевка, Кизомис, Казацкое, Никольское, Новодмитровка, Новоолександровка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, Станислав, Софиевка, Томарино, Янтарное и город Херсон. российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности, повредили многоэтажку и 6 частных домов. Также оккупанты разрушили автозаправочную станцию, газопровод, гараж и частные автомобили», — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток шли бои на линии фронта. Враг понес потери. ВСУ «отминусовали» 1130 окупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 12 июня Харьков находился под массированной атакой российских дронов. Атака продолжалась с 01:37 до 03:08. Зафиксировано 11 попаданий.

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