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Парад на фоне протестов: как американцы «поздравили» президента Трампа с 79-летием
В США, где часть населения недовольна 47-м президентом США Дональдом Трампом и его политикой, 14 июня одновременно прошли акции протеста и военный парад, посвященный 250-летнему юбилею американской армии. Дата проведения совпала с 79-м днем рождения президента Трампа.
Одновременно в Нью-Йорке, Филадельфии и многих крупных американских городах прошли митинги против политики администрации Трампа. На митингах перед людьми выступили местные законодатели, лидеры профсоюзов и гражданские активисты, передает Би-би-си.
Американцы протестовали против решения Трампа развернуть военных в Лос-Анджелесе для подавления протестов. Они также выражали свое несогласие с миграционной политикой президента.
Демонстрации прошли под лозунгом «Нет королям». Акции «Нет королям» — это продолжение протестов в США, которые вспыхнули неделю назад в Лос-Анджелесе из-за массовых арестов мигрантов и решения Трампа направить нацгвардию и морских пехотинцев в город.
Всего было запланировано более 2 тысяч акций в городах и поселках во всех 50 штатах.
Акции проходили в основном мирно. Но в Лос-Анджелесе полиция начала разгонять протестующих, применяя слезоточивый газ. Полицейские заявляли, что в некоторых районах люди бросают в полицейские камни, бетон и фейерверки промышленного производства.
Также для разгона протестующих была привлечена конная полиция.
Что касается парада, то он начался с исторической части. Перед зрителями прошли военные в форме разных эпох — от войны за независимость США до двух мировых войн, а также войн в Корее, Вьетнаме, Персидском заливе.
В параде приняли участие 84 единицы военной техники, включая 28 танков «Абрамс», 6700 солдат и десант.
В конце мероприятия Трамп принял присягу у 250 военнослужащих.
По данным СМИ, американским налогоплательщикам парад в день рождения Трампа обошелся, по разным оценкам, от 25 до 45 млн долларов. Официально власти отрицали, что праздничный парад и день рождения президента связаны.
Как сообщали «ФАКТЫ», несколько дней подряд в Лос-Анджелесе продолжаются массовые протесты, вызванные миграционной политикой администрации Дональда Трампа. Демонстрации начались после масштабных рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США, во время которых были задержаны десятки человек по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства. 14 июня в Лос-Анджелесе на улицы вышли около 20 тысяч человек.212
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