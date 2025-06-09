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Массовые протесты в Лос-Анджелесе: Трамп угрожает задействовать армию
В Лос-Анджелесе продолжаются массовые протесты, вызванные иммиграционной политикой администрации Дональда Трампа, который среди прочего планирует отмену «гражданство США по праву рождения». Демонстрации начались после масштабных рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), в ходе которых были задержаны десятки человек по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства. Как сообщает Reuters, в ответ на беспорядки Трамп отправил Нацгвардию в Лос-Анджедес.
Протестующие, среди которых много представителей латиноамериканских общин, вышли на улицы, осуждая жесткие меры федеральных властей. В некоторых районах города произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями, которые применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на беспорядки, приказав ввести в город 2000 бойцов Национальной гвардии для восстановления порядка. Он заявил, что местные власти не смогли справиться с ситуацией, и назвал протесты «беззаконием, которое не будет терпеть». Губернатор Калифорнии Хэвин Ньюсом раскритиковал это решение, назвав его «преднамеренной провокацией».
Министр обороны США Пит Хегсет предупредил, что в случае дальнейшей эскалации могут быть мобилизованы регулярные войска, в том числе морская пехота с базы Кэмп-Пендлтон. Тем временем мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала протестующих к мирным демонстрациям, подчеркнув, что насилие будет наказываться по закону.
Ситуация остается напряженной, а федеральные власти продолжают принимать меры по контролю над протестами. Приведет ли это к дальнейшему обострению конфликта, покажет ближайшее время.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что США охватили массовые акции протестов против политики Дональда Трампа.213
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