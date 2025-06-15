В Берлине неизвестные тяжело ранили украинца, узнав его национальность

В Берлине, где недавно во время уличного конфликта от ножевого ранения погиб уроженец Чечни, боксер-профессионал Абу Юсупов, двое известных напали на украинца.

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По данным полиции Берлина, это произошло ранним утром, когда мужчина выгуливал своего пса в парке.

51-летний украинец, получивший ножевое ранение, сообщил правоохранителям, что на него напали двое мужчин. Пострадавший объяснил, что он отдавал команды своей собаке на украинском, после чего двое прохожих начали расспрашивать, откуда он.

Узнав, что их собеседник украинец, один из них ударил его ножом в живот. Нападавшие скрылись, а пострадавшего госпитализировали. На данный момент угрозы жизни украинцу нет.

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Похожий случай на днях произошел и в Чехии. Как пишет czechia-online.cz, на остановке общественного транспорта в Праге мужчина избил украинку, вероятно, из-за ее происхождения.

Украинка гуляла с 15-летней девушкой и собакой, когда прохожий начали оскорблять их, а затем набросился на старшую женщину с кулаками.

«Я оглянулась, чтобы понять, кто это говорит, и в этот момент он подбежал ко мне и начал избивать. Сначала ударил в лицо, потом начал пинать, бросил на землю изо всех сил, — рассказала женщина. — Телефон полетел в одну сторону, я — в другую. Хорошо, что инстинктивно закрыла голову руками — иначе могла быть серьезно травмирована».

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34-летняя пострадавшая, которая три года живет и официально работает в Чехии, отметила, что стала жертвой из-за своего происхождения.

Нападавший скрылся. Полиция ищет блондина в возрасте 20−30 лет. Пражские правоохранители рассматривают это нападение как возможное преступление на почве ненависти.

Напомним, что в прошлом году в Германии погибли двое юных украинцев-баскетболистов, выступавших за клуб из Дюссельдорфа. В общественном транспорте у них возник конфликт с компанией молодых людей, после которого, уже на улице, на спортсменов напали с ножами.

Фото Pixabay

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