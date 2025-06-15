Еще один известный украинский актер театра и кино погиб на фронте

Недавно в Киеве прощались с известным телеведущим, актером и военнослужащим ВСУ Максимом Нелипой, погибшим на фронте в середине мая. А вскоре родные и друзья будут прощаться с еще одним актером — Юрием Фелипенко.

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«Юра был без преувеличения моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня вроде бы уничтожили. Детали прощания впоследствии», — сообщила в соцсети его жена — ведущая Екатерина Мотрич.

Юрий Фелипенко — актер театра и кино. Был задействован в десятках спектаклей Киевского академического драматического театра на Подоле, работал в театре-студии «Стигма», занимался дубляжем зарубежных фильмов. В 2014 году был задействован в детективном сериале «Возвращение Мухтара-9». Также он снимался в таких фильмах, как «Отдел 44», «Что делает твоя жена», «Цвет страсти» (первая главная роль актера).

«ТСН» сообщает, что Юрий Фелипенко и Екатерина Мотрич поженились годом ранее. Тогда же актер вступил в ряды ВСУ.

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Ранее сообщалось о гибели на фронте исполнительного телепродюсера Юрия Кирпика, работавшего с такими проектами, как шоу «Взвешенные и счастливые», «Танцуют все!», «За живое!», «Давай поговорим о сексе», «Всем миром», «Домик на счастье», «Джованни».

Фото со страницы Юрия Фелипенко в соцсетях

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