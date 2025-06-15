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Секреты выбора кошелька в Японии: возможно, знание этих нюансов поможет привлечь финансовую удачу
Кажется, что выбор кошелька — дело достаточно простое, в отличие от покупки одежды. А если этот аксессуар красив и удобен, то что еще нужно?
В Японии же многие считают, что от выбора кошелька может зависеть финансовая удача. Лучшими цветами для ее привлечения считаются желтый и коричневый. Черный цвет символизирует финансовый успех. Темно-синий цвет ассоциируется у японцев с достижениями в работе. А это непременно ведет к увеличению дохода.
Считается, что если в кошельке четное количество отделений, удача удвоится.
Кошелек не должен быть потрепанным и с дефектами. Так как эта вещь используется ежедневно, она должна быть качественная.
В кошельке должно быть достаточно места для карт, а купюры не должны мяться, иначе они могут даже повредиться. Хорошо, если есть отделение для мелочи на молнии. Ведь не везде можно расплатиться с помощью карточки.
Главное, чтобы ваш кошелек был удобен, тогда будете чувствовать себя всегда комфортно, а это важно.
Ранее Ольга Сметанская рассказала о трех аксессуарах, которым вы скажете спасибо в путешествии.
Фото из альбома Ольги Сметанской146
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