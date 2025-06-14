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Три аксессуара, которым вы скажете спасибо в путешествии: это удобно и комфортно
В дорогу нужно брать минимум вещей, которые можно максимально использовать. Из одежды, например, это черная или белая футболка, которая подойдет к разным юбками и брюкам. Также это, к примеру, джинсы. А из обуви — конечно же, любимые удобные кроссовки.
Что касается аксессуаров, возьмите с собой платок и шарф, которые защитят в ветреную или прохладную погоду. Шарф из хлопка можно и в зной набросить на плечи, если вы в открытой майке или сарафане. Также его можно надеть на голову, чтобы защитить волосы от солнечных лучей. Также шарф может послужить поясом, а платком можно украсить сумку.
Еще один аксессуар, который вам пригодится, скранч с молнией. Эта широкая тканевая резинка для волос может быть как украшением прически, так и браслетом на руку во время утренней пробежки (внутрь можно поместить деньги и салфетку).
Берите с собой аксессуары, которые подходят к тем вещам, которые у вас в чемодане. Тогда вы сможете сочетать их гармонично. Отправляясь в поездку, продумывайте все до мелочей.
Ранее Ольга Сметанская рассказала, какую еду не стоит брать с собой в автобус дальнего следования.
Фото из альбома Ольги Сметанской548
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