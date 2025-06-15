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Украина U21 с голами Ваната и Брагару победила Финляндию на Евро-2025: видеообзор матча
В воскресенье, 15 июня, молодежная сборная Украины по футболу (U21), уступившая в стартовой встрече Дании (2:3), провела в словацком Кошице второй матч группового турнира чемпионата Европы против команды Финляндии, которая в 1-м туре сыграла вничью с Нидерландами (2:2).
Евро-2025. Группа D. 2-й тур
Украина U21 — Финляндия U21 — 2:0
Украина: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Батагов, Козик (Салюк, 69), Бражко, Очеретько (Рубчинский, 62), Ярмолюк, Велетень (Смоляков, 90+2), Брагару (Волошин, 62), Ванат (Вьюнник, 69).
Голы: Ванат (28), Брагару (49).
На 90+1-й минуте удален Бражко.
Еще в одном поединке игрового дня в группе сыграют Дания и Нидерланды (начало — в 22:00).
Положение команд: 1. Дания — 3 очка (1 матч; разница мячей — 3:2); 2. Украина — 3 (2; 4:3); 3. Нидерланды — 1 (1; 2:2); 4. Финляндия — 1 (2; 2:4).
Как известно, в последнем матче в группе украинская команда встретится 18 июня с нидерландцами. Напомним, что из группы в плей-офф выйдут две лучшие сборные.
Еще в двух квартетах во втором туре чемпионата Европы зафиксированы такие результаты:
Группа А. Испания — Румыния — 2:1, Словакия — Италия — 0:1.
Положение команд: 1. Испания — 6 очков (разница мячей — 5:3); 2. Италия — 6 (2:0); 3. Словакия — 0 (2:4); 4. Румыния — 0 (1:3).
Группа С. Португалия — Польша — 5:0, Франция — Грузия — 3:2.
Положение команд: 1. Португалия — 4 (5:0); 2. Франция — 4 (3:2); 3. Грузия — 3 (4:4); 4. Польша — 0 (1:7).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина U21 узнала соперников в отборочной группе Евро-2027.
Фото uaf.ua
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