- 22:00 Необычный салат от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш: вкусен с жареным картофелем
- 21:30 Загадочное кольцо на пальце дочери Джоли и Питта спровоцировало слухи о возможной помолвке
- 21:01 Лучшие овощи и фрукты от гипертонии: обязательно включите их в свое меню
- 20:55 Украина U21 обидно проиграла Дании на старте Евро-2025: видеообзор матча
- 20:45 «Цветочные натюрморты восстанавливают нас, как сама природа», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 20:32 Год родные надеялись и ждали: в Винницкой области попрощались с воином, который принял последний бой на Донетчине
- 20:07 Кабачковый торт с зеленью: приготовьте по этому рецепту и не переживайте за свою талию
- 19:57 Девам — «Влюбленные», Весам — «Мир», а Тельцам — «Королева Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 13 июня
- 19:43 Не только не добавят, но и отнимут: кого из пенсионеров и почему заставят вернуть выплаты
- 19:34 Зеленский назвал условие, когда «москва зазвучит миролюбиво»
- 19:19 «Уверен, что у рф есть план»: военный оценил угрозу наступления россии из беларуси
- 19:02 Как избавиться от улиток и слизней на огороде: четыре самых распространенных способа
Украина U21 обидно проиграла Дании на старте Евро-2025: видеообзор матча
В четверг, 12 июня, молодежная сборная Украины по футболу (U21), победившая в последнем спарринге Испанию, провела на «Татран Арене» в словацком Прешове первый матч группового турнира чемпионата Европы против своих сверстников из Дании.
Евро-2025. Группа D. 1-й тур
Украина U21 — Дания U21 — 2:3
Украина: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Козик, Роман (Вьюнник, 55), Бражко, Очеретько, Рубчинский (Ярмолюк, 64), Волошин (Салюк, 64), Брагару (Квасница, 80), Ванат.
Голы: Волошин (22), Брагару (78) — Бишофф (63), Вик (81), Осула (88).
Еще в одном матче игрового дня в группе сыграют Финляндия и Нидерланды (начало — 22:00).
В оставшихся поединках в квартете наша «молодежка» 15 июня встретится в Кошице с финнами, а 18-го в Прешове — с голландцами. Из группы в плей-офф выйдут две лучшие сборные.
В других группах на старте Евро-2025 зафиксированы такие результаты: группа А — Словакия — Испания — 2:3, Италия — Румыния — 1:0; группа С — Польша — Грузия — 1:2, Португалия — Франция — 0:0.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что национальная сборная Украины победила Новую Зеландию и финишировала на турнире в Торонто на втором месте.
Фото uaf.ua
Читайте нас в Facebook
Первый удар «Грома» случился? Стало известно о возможном первом применении украинской баллистической ракеты
Не только Taurus и ATACMS: эксперт рассказал, какие украинские ракеты могут бить на сотни километров