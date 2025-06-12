Украина U21 обидно проиграла Дании на старте Евро-2025: видеообзор матча

В четверг, 12 июня, молодежная сборная Украины по футболу (U21), победившая в последнем спарринге Испанию, провела на «Татран Арене» в словацком Прешове первый матч группового турнира чемпионата Европы против своих сверстников из Дании.

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Евро-2025. Группа D. 1-й тур

Украина U21 — Дания U21 — 2:3

Украина: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Козик, Роман (Вьюнник, 55), Бражко, Очеретько, Рубчинский (Ярмолюк, 64), Волошин (Салюк, 64), Брагару (Квасница, 80), Ванат.

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Голы: Волошин (22), Брагару (78) — Бишофф (63), Вик (81), Осула (88).

Еще в одном матче игрового дня в группе сыграют Финляндия и Нидерланды (начало — 22:00).

В оставшихся поединках в квартете наша «молодежка» 15 июня встретится в Кошице с финнами, а 18-го в Прешове — с голландцами. Из группы в плей-офф выйдут две лучшие сборные.

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В других группах на старте Евро-2025 зафиксированы такие результаты: группа А — Словакия — Испания — 2:3, Италия — Румыния — 1:0; группа С — Польша — Грузия — 1:2, Португалия — Франция — 0:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что национальная сборная Украины победила Новую Зеландию и финишировала на турнире в Торонто на втором месте.

Фото uaf.ua



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