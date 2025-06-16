Переработчики проталкивают через Раду 10% пошлины на экспорт сои и рапса, потому что не готовы платить конкурентную цену — ВАС

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики должен отклонить введение новой пошлины в размере 10% на экспорт сои и рапса, которая предлагается ввести изменениями в Налоговый кодекс (законопроект 13134). Об этом говорится в заявлении Всеукраинского аграрного совета, которое организация разместила на своей странице в Facebook.

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«Поданные на рассмотрение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поправки к Проекту Закона Украины № 13134 „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно расширения доступа пациентов к лекарственным средствам, подлежащим закупке лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, путем заключения договоров управляемого доступа“, которыми устанавливаются пошлины на экспорт сои и рапса из Украины, являются дискриминационными по отношению к малым и средним производителям, имеют целью увеличение прибылей переработчиков за счет малых и средних аграриев и нарушают Соглашение об ассоциации с ЕС», — говорится в заявлении.

В частности, авторы отмечают, что малые и большинство средних аграриев не могут самостоятельно экспортировать из-за малого объема принадлежащего им сырья, поэтому не смогут воспользоваться освобождением от пошлин при условии самостоятельного экспорта, а трейдеры будут вынуждены снизить закупочные цены.

«В Украине уже построено достаточно перерабатывающих мощностей, чтобы переработать все имеющееся сырье, единственная причина, почему это не происходит — нежелание переработчиков дать конкурентную закупочную цену. Соглашение об ассоциации с ЕС не позволяет вводить новые постоянные экспортные пошлины, но несмотря на заявления авторов поправок, что они временные, действие пошлины в размере 5% не ограничено во времени», — сказано в комментарии ВАС.

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По мнению аграриев, следствием введения соответствующих норм станут сокращение доходов малых и средних аграриев из-за падения закупочных цен. Уже в среднесрочной перспективе это приведет к сокращению посевных площадей сои и рапса, как это уже произошло после введения «соевых поправок» в 2017 году. «ВАС призывает членов Комитета налоговой политики не повторять ошибок предшественников и отклонить „масляные“ поправки», — сказано в заявлении.

Издание Latifundist на своей странице в Facebook приводит фрагмент заседания комитета, на котором заместитель его председателя, нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк назвал предложенные поправки «шкурой». «Если бы вы это сделали через полгода, через год, заранее, весь бизнес предупредили — окей, назовите это государственной политикой, протекционизмом. Когда это делается день в день таким способом — оно выглядит как „шкура“, звучит как „шкура“ и является „шкурой“, скорее всего. Давно я такого подхода в комитете не видел. Я к этой дискуссии никакого отношения не имею, с фракцией „Голос“ это не согласовывалось и очень надеюсь, что мы вернемся к этой дискуссии. Но хотите? Вперед. Не делайте меня соучастником этой истории», — заявил народный депутат.

Согласно данным карточки законопроекта, поправку о введении 10% пошлины на экспорт сои и рапса внесли народные депутаты Андрей Мотовиловец и Дмитрий Кислевский.

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