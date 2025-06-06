В то время как россия разрушает агропромышленный комплекс Украины, инициатива Министерства агрополитики уменьшить экспорт сырья рапса и сои, чтобы увеличить их переработку, повредит производителям сырья и экономике в целом, пишет издание УНИАН.

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«Мы до сих пор экспортируем сою и рапс как сырье. В то время как 95% подсолнечника уже перерабатываем внутри страны. Если удалось с подсолнечником — удастся и с другими культурами», — сказал министр Виталий Коваль на конференции Grain Ukraine.

По его словам, сегодня мощности переработки зерновых в Украине составляют 22 миллиона тонн при загруженности всего 65%.

С инициативой запретить вывоз 50% урожая рапса из страны, чтобы увеличить загрузку украинских перерабатывающих мощностей, выступил также генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук. А директор по развитию масличного бизнеса «Дельта Уилмар Украина» Шамиль Хакиров считает необходимым ввести на экспорт рапса дополнительную пошлину и/или квоты на экспорт хотя бы на часть года, поскольку сейчас переработчики «конкурируют с экспортерами» и не получают достаточного объема сырья.

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«Однако ни один из сторонников ограничений не говорит о том, что будет в случае, если экспортные возможности будут потеряны, а перерабатывающие способности так и не появятся из-за нежелания инвесторов увеличивать эти мощности, отсутствие готовых к работе предприятий или по другим причинам», — пишет УНИАН и добавляет, что заявления о необходимости ограничить экспорт определенных культур делаются на фоне данных об и без того существенном сокращении объемов экспорта зерновых из Украины. Ведь с начала 2024—2025 маркетингового года по состоянию на 2 июня продано за границу 38,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 22% ниже соответствующего показателя прошлого года, в этом году прогнозируется снижение урожая на 10% из-за сложных погодных условий, пересева части площадей, сокращения посевов отдельных культур. Кроме того, 5 июня заканчивается действие соглашения об отмене пошлин и квот на экспорт в ЕС, а восстановление таких или хотя бы похожих условий — под большим вопросом.

Представители производителей негативно относятся к инициативам по ухудшению и без того несладких условий их труда.

«Производители масличных культур — это десятки тысяч аграриев по всей Украине, и они категорически против любых ограничений. Переработчики сами признают: заводов у нас достаточно, строить новые не нужно. То есть речь не о развитии инфраструктуры, а о попытке искусственно создать условия, при которых переработчики просто будут больше зарабатывать. А почему не производители? Ограничить экспорт — это забрать деньги у аграриев и отдать их переработчикам», — говорит заместитель председателя ВАС Михаил Соколов.

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В ассоциации призвали государство «не вмешиваться в рынок и не создавать преференций для одной категории бизнеса за счет другой» .

Как пишет УНИАН со ссылкой на собственные источники, в кулуарах Минагрополитики и в профильных ассоциациях активно обсуждается введение пошлин или ограничение экспорта сои.

«Сокращение или ограничение экспорта сои приведет к потере доли внешних рынков и снижению доходов производителей из-за демпинга со стороны переработчиков (отсутствие рыночного ценообразования заставит снижать цены)», — пишет УНИАН и добавляет, что это будет иметь негативное влияние на инвестиционный профиль Украины.

«Вмешательство государства в экспортную политику противоречит заявлениям об инвестиционной привлекательности страны и создании условий для привлечения внешних ресурсов, в том числе и для строительства дополнительных перерабатывающих мощностей. И это не говоря уже о возможной тенизации торговли, которая процветает в условиях запретов, или потере налоговых и валютных поступлений», — резюмирует издание.

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