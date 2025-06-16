Несмотря на то, что с момента задержания экс-чиновника СБУ Артема Шило за масштабную коррупцию в «Укрзалізниці» прошел год, никто не наказан: дело затягивают формальностями, ключевые активы фигуранта выведены за границу, а сам Шило сохранил связи, статус и готовится мобилизоваться в ВСУ для получения юридического иммунитета.

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Об этом пишет блогер Сергей Наумович в своей колонке для Censor.net.

Он напомнил, что Артема Шило обвиняют в масштабных махинациях на «Укрзалізниці», которые нанесли государству ущерб на более чем 200 млн грн.

«По версии следствия, Шило не просто „помогал“ определенным компаниям побеждать в тендерах УЗ — он, используя должность в СБУ, лично подписывал письма об „угрозе нацбезопасности“, чтобы выбрасывать конкурентов и „впихивать“ российско-белорусскую прокладку. Далее классика: покупка по $ 1, продажа УЗ — по $ 2, и вот уже государственное предприятие „зафиксировало“ 210 млн гривен убытков. Деньги — через салоны, водителей и кума — оказываются в элитной недвижимости, включая девять объектов в Дубае», — отметил блогер.

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По его словам, после обнародования этих данных экс-жена Шило внезапно покинула страну, а имущество переписали на третьих лиц. Учитывая, что следствие было завершено еще в марте 2025 года, есть признаки затягивания дела, что дает фигурантам возможность выводить имущество.

«Пока продолжаются процедурные формальности, исчезают вещдоки — недвижимость в Дубае уже продана, документы выведены, ключевые свидетели, как, например, его бывшая жена, покидают Украину. Более того, в медиаполе распространяется версия, что активы, записанные на нее, фактически были лишь „временным хранилищем“ для средств, выведенных из госзакупок. Переоформление, „фиктивный“ развод, салоны красоты на миллионы и даже гостиничный номер в Jumeirah Gate Tower — все это выглядит как готовая инструкция по минимизации юридических последствий», — пишет Наумович.

Сам Шило, по словам блогера, сохранил влияние и связи, продолжает общаться с представителями криминального мира в сфере игорного бизнеса и даже получил статус офицера СБУ «по особым поручениям».

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Блогер подчеркивает, что сейчас Артем Шило пытается использовать мобилизацию в ВСУ, чтобы получить «иммунитет от приговора».

«Такой закон. Поскольку едва фигурант оказывается в рядах ВСУ, суды ставятся на паузу, сроки тянутся, публичный резонанс размывается „чувствительностью темы“, и в итоге — никто не рискует выносить приговор. По данным САП, за последний год мобилизовались 48 обвиняемых в коррупции», — отмечает Сергей Наумович.

По его словам, история Артема Шила и подобных кейсов свидетельствует о переводе ответственности между правоохранительными органами, когда каждый «якобы выполнил свою часть», но до судебного приговора дело так и не дошло.

«Если эта и другие подобные истории развалятся, то на что тогда вообще надеяться? Хуже всего, что этот кейс создает новую норму. Новую формулу для всех будущих фигурантов во властных кабинетах. Он демонстрирует: если достаточно наглый, связанный и ресурсный, то даже война тебе не помеха», — подытожил Сергей Наумович.

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Ранее экс-глава Луганской ОВА Георгий Тука отметил, что бывший эсбэушник Шило построил транснациональный бизнес под прикрытием войны.

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