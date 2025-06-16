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Готова помочь: популярная певица обратилась к Верке Сердючке
Известный артист Андрей Данилко, который вернулся с больших гастролей в Великобритании, попал в очередной скандал благодаря своему образу Верки Сердючки. Во время большого концерта Верки в столице Украины со сцены прозвучали хиты, написанные на русском языке — «Все будет хорошо», «Дольче Габбана». Известно, что Данилко несколько раз откровенно рассказывал, что не собирается переводить песни для Верки на украинский.
Выступление Сердючки вызвало бурю эмоций среди зрителей, в том числе, коллег Данилко по шоу-бизнесу. Свое мнение изложила на странице в социальной сети популярная певица Оля Цыбульская, добавив, что она может помочь Андрею перевести его хиты на украинский.
«Сердючка — это часть моего детства, — написала артистка. — Свадьбы, дискотеки, громко, смешно, без правил. Но мы все выросли. И в момент, когда страна теряет детей, язык, дома — артист на сцене — это уже не просто шоу. Это — месседж, это — тон, это — направление. ⠀
Я верю в Верку. Но не верю, что русский язык на украинской сцене сейчас — это просто привычка. У каждого артиста есть выбор. Мы сегодня не играем в «пофиг». Мы формируем культуру, которой будут гордиться те, кто выжил. ⠀
И даже космическая народная любовь к легенде — не оправдывает русский язык. Потому что сейчас — не время «как было раньше». Сейчас — время «как будет теперь».
Сердючка, я готова сесть рядом и помочь сделать лучший перевод любимых хитов".
Подписчики разделились во мнениях по поводу уместности подобных языковых претензий к артисту.
«Я также за украинский язык в Украине, но есть вопрос: „Почему же никто не упрекал артиста, когда он на русском перечислил 11 млн грн для военных и военного госпиталя?“ — поддержали Данилко. — А теперь все…, даже коллеги по цеху. Что-то со стандартами не так».
«Андрей Данилко — гениальный человек, обожаю, — поддержали сообщение. — Но соглашусь с вами, Оля, что лучше сделать перевод. Мы даже не представляем, что пережили люди в Буче, Гостомеле, Мариуполе. Как им слышать язык врага и палача? Как это, вернуться из плена и наблюдать лояльность к языку?»
«Макс Барских тоже пел на русском языке, — добавили в комментариях. — А сейчас он их перевел, и они звучат в сто раз лучше, чем раньше».
Напомним, Андрей Данилко рассказал о первых заработанных деньгах.223
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