Близнецам — «Королева Пентаклей», Весам — «Солнце», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июня

Известный астролог Элизабет Бробек считает, что у четырех знаков зодиака скоро значительно улучшится финансовая ситуация. А чего ждать завтра другим людям, говорится в Таро-прогнозе, который публикует астрологический сайт slovofraza.com.

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Козерог — «Двойка Пентаклей»

Козероги могут столкнуться с тем, что все идет не по плану. Не паникуйте, это временно; ситуация лучше, чем кажется. Вечером возможны приятные новости. Совет карт: сохраняйте гибкость и все быстро наладится.

Водолей — «Звезда»

Водолеев ждет финансовый успех и реализация желаний. День благоприятен для покупок и вложений. Возможна долгожданная поддержка. Совет карт: не бойтесь идти навстречу будущему, верьте в возможности.

Рыбы — «Верховная Жрица»

Рыбам следует восстановить родственные связи. Ваша интуиция подскажет, как разделить эмоциональную глубину с близкими. Позвоните тем, с кем давно не общались. Совет карт: не откладывайте общение с близкими — Вселенная поддерживает искренность.

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Овен — «Рыцарь Мечей»

Овнам вторник принесет мощный заряд энергии и решительности. Вы почувствуете, что способны на все. Важно не переходить границу, избегая агрессии. Совет карт: направьте энергию в мирное русло для впечатляющих результатов.

Телец — «Башня»

Тельцам предстоит день неожиданных поворотов, особенно во второй половине. Будьте осторожны. Вечером важно расслабиться. Советы карт: не спорьте; чем спокойнее примете перемены, тем легче пройдете через них.

Близнецы — «Королева Пентаклей»

Для Близнецов день будет управляемым, хоть и не самым простым. Сохраняйте свое пространство и ресурсы. Важно сохранять внутреннюю стабильность. Совет карт: вашими главными союзниками будут спокойствие и здравый смысл.

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Рак — «Влюбленные»

Раков ждет насыщенный, чувственный день. Возможны дилеммы в отношениях. День благоприятен для общения, но не принимайте решений наспех. Совет карт: доверяйте своему сердцу в тишине, а не в порыве эмоций.

Лев — «Паж Кубков»

Львам придется проявить деликатность в профессиональной сфере. Возможно недоразумение с начальством. Сохраняйте самообладание. Совет карт: подойдите к ситуации мудро, и вы укрепите свой авторитет.

Дева — «Колесница»

У Дев наступает период профессионального роста. Будьте внимательны к шансам, которые нельзя упускать. День благоприятен для новых проектов. Совет карт: проявите инициативу в переговорах и рабочих встречах.

Весы — «Солнце»

Весов ждет теплый и вдохновляющий вечер, особенно вне дома. Карта «Солнце» обещает удачу и положительные эмоции. Советы карт: будьте открыты миру и радуйтесь любым мелочам.

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Скорпион — «Правосудие»

Скорпионам следует прислушиваться к внутреннему голосу и не игнорировать сигналы тела. Возможны стрессы, поэтому заботьтесь о себе. Займитесь нерешенными юридическими делами. Совет карт: доверьтесь своей интуиции, она подскажет, что правильно.

Стрелец — «Маг»

Стрельцов ждут вдохновляющие события, особенно утром. Вы можете проявить себя и получить поддержку. Возможно неожиданное известие от родственников. День идеален для творческих начинаний. Совет карт: все, что вы завтра инициируете, имеет потенциал стать чем-то важным.

Как писали «ФАКТЫ», ранее мольфар Макс Гордеев составил гороскоп на первый месяц лета.

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