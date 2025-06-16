- 16.06 23:58 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 16.06 22:28 Как выбрать финики: есть фактор, который вы не учитываете
- 16.06 22:01 Невероятно вкусные вяленые овощи: по этому рецепту готовятся легко и просто
- 16.06 21:31 Латиноамериканский двойник Бритни Спирс — фаворитка на роль в биографическом фильме о певице
- 16.06 21:01 Как проверить, была ли клубника опрыскана: этот способ «расскажет» вам правду
- 16.06 20:44 «Штрудель с лососем, поданный с соусом из сметаны с цедрой лимона и укропом, — это невероятно вкусно», — кулинар Оксана Вознюк
- 16.06 20:32 «Защищал страну на Курском и Сумском направлениях»: российские оккупанты убили защитника с Житомирщины
- 16.06 20:06 Курино-овощной пирог: такой сочный, что аж тает во рту
- 16.06 19:54 Близнецам — «Королева Пентаклей», Весам — «Солнце», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июня
- 16.06 19:45 Глаз невозможно отвести: сеть в восторге от Натальи Могилевской в купальнике
- 16.06 19:32 На сцену возвращаться не планирует: стало известно, грозит ли Алле Пугачевой запрет на въезд в Латвию
- 16.06 19:18 Минимум полтора года: сколько времени уйдет у рф на ремонт поврежденных самолетов Ту-160М
Пенсии в Украине — кому стаж засчитается в двойном размере
В Украине некоторые категории граждан имеют право на зачисление двойного страхового стажа для начисления пенсии. Это означает, что за каждый год работы на определенных должностях вам может быть засчитано два года стажа, что позволяет выйти на пенсию раньше, пишет «Судебно-юридическая газета».
Кто может получить двойной стаж?
По информации Пенсионного фонда, это касается:
• Вредных условий: Работа с высоким шумом, вибрацией, токсичными веществами или радиацией.
• Подземных работ: Шахты, рудники, метрополитен, строительные работы под землей или работа с подземными коммуникациями.
• Экстремалього климата: Работа на Крайнем Севере, в высокогорье
• Отдельных видов военной службы: Участие в боевых действиях, антитеррористических операциях, выполнение других опасных задач.
• Медицинского персонала, связанного с высоким риском: Инфекционные больницы, психиатрические учреждения
• Работы на флоте: Участие в длительных рейсах.
• Работы в зоне чрезвычайной ситуации: Участие в ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.
Как подтвердить специальный стаж?
Для подтверждения такого стажа необходимо предоставить официальные документы. Основной документ — трудовая книжка. Если в трудовой книжке нужных записей нет, то можно использовать справки от предприятий, учреждений, организаций или их правопреемников.
Известный пенсионный эксперт подробно объяснил, что такое стаж, как он засчитывается, и кому стаж засчитается в двойном размере.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине ограничат круг лиц, имеющих право на «двойную» пенсию.
Фото: torkret.com.ua122
Читайте нас в Facebook
Близнецам — «Королева Пентаклей», Весам — «Солнце», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июня