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Пенсии в Украине — кому стаж засчитается в двойном размере

19:05 16 июня 2025
Кому в Украине стаж засчитается в двойном размере - Фото: torkret.com.ua

В Украине некоторые категории граждан имеют право на зачисление двойного страхового стажа для начисления пенсии. Это означает, что за каждый год работы на определенных должностях вам может быть засчитано два года стажа, что позволяет выйти на пенсию раньше, пишет «Судебно-юридическая газета».

Кто может получить двойной стаж?

По информации Пенсионного фонда, это касается:

• Вредных условий: Работа с высоким шумом, вибрацией, токсичными веществами или радиацией.
• Подземных работ: Шахты, рудники, метрополитен, строительные работы под землей или работа с подземными коммуникациями.
• Экстремалього климата: Работа на Крайнем Севере, в высокогорье и т. д.
• Отдельных видов военной службы: Участие в боевых действиях, антитеррористических операциях, выполнение других опасных задач.
• Медицинского персонала, связанного с высоким риском: Инфекционные больницы, психиатрические учреждения и т. д.
• Работы на флоте: Участие в длительных рейсах.
• Работы в зоне чрезвычайной ситуации: Участие в ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

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Как подтвердить специальный стаж?

Для подтверждения такого стажа необходимо предоставить официальные документы. Основной документ — трудовая книжка. Если в трудовой книжке нужных записей нет, то можно использовать справки от предприятий, учреждений, организаций или их правопреемников.

Известный пенсионный эксперт подробно объяснил, что такое стаж, как он засчитывается, и кому стаж засчитается в двойном размере.

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Как писали «ФАКТЫ», в Украине ограничат круг лиц, имеющих право на «двойную» пенсию.

Фото: torkret.com.ua

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