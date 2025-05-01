София Ротару наконец-то продала московскую квартиру: названа цена

Певица София Ротару, которая по словам ее сестры Аурики живет в Украине, наконец-то смогла продать свою квартиру по улице Зоологической в москве.



Об этом пишет местный телеграмм-канал.



Как известно, поначалу Софья Михайловна хотела получить за недвижимость 80 миллионов рублей, но риэлтеры убеждали ее, что это невозможно — ведь жилье «в старом» стиле и нуждается в дорогостоящем ремонте.

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Кроме того, многие россияне «боялись» покупать недвижимость певицы из Украины, поскольку Ротару не восхваляла кремлевского диктатора, что могло в любой момент привести к санкциям россии против нее. А также всех, с кем она общалась.

Но проблемы с продажами элитной недвижимости наконец-то уладились, и квартиру купили за 65 миллионов рублей (около 795 тысяч долларов). В пользу продажи сыграло то, что из окон артистки открывается красивый вид на зоопарк. Во-вторых, общая площадь квартиры составляет 121 кв.

Квартира стоимостью 65 миллионов рублей

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Много лет назад эту квартиру Софии Михайловне подарил бывший городской голова Москвы Юрий Лужков. Однако долгое время она пустовала.

Продать недвижимость Ротару решил около года назад. Тогда соответствующее объявление появилось на одном из сайтов по продаже недвижимости.

«Предлагаем уникальную трехкомнатную квартиру в самом сердце Москвы. Исторический центр, это очень просторная, светлая и одновременно уютная квартира с очень светлой энергетикой» , — говорилось в нем. Теперь же, по данным сайта, сделка наконец-то была совершена.

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Напомним, что народная артистка СССР София Ротару в последние месяцы не молчит о преступлениях страны-агрессора против Украины. Тем не менее, свое отношение к ужасным событиям она обычно выражала в письме Instagram. Теперь, когда «груз» квартиры в москве отпал, вполне возможно, что она будет более свободной в оценках действий кровавого кремлевского диктатора.

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