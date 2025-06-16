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На сцену возвращаться не планирует: стало известно, грозит ли Алле Пугачевой запрет на въезд в Латвию
После того, как латышские чиновники запретили въезд в свою страну Кристине Орбакайте, Алла Пугачева горячо поддержала дочь.
А сегодня стало известно, что Латвия запретила въезд нескольким российским артистам. Поэтому некоторые недоброжелатели «потирали руки» от удовольствия, предвкушая, какой произойдет скандал, когда на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмалу не пустят и Аллу Пугачеву.
Впрочем, продюсер Павел Рудченко в разговоре с российскими пропагандистами заявил, что этого, скорее всего, не произойдет. Но причину он назвал не слишком убедительной.
«Я думаю, Пугачева сама уже не будет стремиться давать концерты через возраст. Ей уже тяжело работать на большую аудиторию. Мне кажется, она уже видит себя на определенной пенсии», — отметил продюсер.
Павел Рудченко напомнил, что исполнительница хита «Миллион красных роз» уже достигла солидного возраста, когда хочется отдыхать в комфортном месте и радоваться жизни, а не собирать полные зрителей стадионы. Именно поэтому, по мнению продюсера, смысла запрета певице на въезд в Латвию нет.
«Пока я не вижу, чтобы Алла Борисовна планировала заниматься гастрольной деятельностью. Соответственно, тогда и запрещать нечего», — заявил Павел Рудченко.
В то же время, недавно, напомним, Алла Пугачева согласилась стать лицом украинского салона на Кипре. Поэтому, возможно, это только предположение продюсера.2
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