Алла Пугачева стала лицом украинского салона на Кипре (фото)

Пока юморист Максим Галкин отдыхает с детьми на Сейшелах, его жена, певица Алла Пугачева, внезапно стала лицом украинского свадебного салона на Кипре. Она посетила открытие заведения и позировала с его владельцами. Об этом говорится на странице салона в социальной сети Instagram.

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Для выхода в свет Пугачева выбрала необычный образ: она сменила прическу — уложила волосы на одну сторону волнами, открыв висок. Также Алла Борисовна надела белую рубашку оверсайз, светлые укороченные джинсы с разрезами на коленях и серебристые кеды. На шее Примадонны было колье-цепь с большими звеньями.

Конечно, читатели узнали легенду советской эстрады и написали ей много комплиментов, ведь образ певицы им очень понравился.

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Как писали «ФАКТЫ», недавно 76-летнюю Аллу Пугачеву сняли во время прогулки со своим мужем на Кипре. Они прогуливались по набережной города Лимамасол.

Также недавно Алла Пугачева трогательно обратилась к дочери Кристине Орбакайте, поздравив ее с днем рождения.

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