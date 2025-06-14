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Алла Пугачева стала лицом украинского салона на Кипре (фото)
Пока юморист Максим Галкин отдыхает с детьми на Сейшелах, его жена, певица Алла Пугачева, внезапно стала лицом украинского свадебного салона на Кипре. Она посетила открытие заведения и позировала с его владельцами. Об этом говорится на странице салона в социальной сети Instagram.
Для выхода в свет Пугачева выбрала необычный образ: она сменила прическу — уложила волосы на одну сторону волнами, открыв висок. Также Алла Борисовна надела белую рубашку оверсайз, светлые укороченные джинсы с разрезами на коленях и серебристые кеды. На шее Примадонны было колье-цепь с большими звеньями.
Конечно, читатели узнали легенду советской эстрады и написали ей много комплиментов, ведь образ певицы им очень понравился.
Как писали «ФАКТЫ», недавно 76-летнюю Аллу Пугачеву сняли во время прогулки со своим мужем на Кипре. Они прогуливались по набережной города Лимамасол.
Также недавно Алла Пугачева трогательно обратилась к дочери Кристине Орбакайте, поздравив ее с днем рождения.1292
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