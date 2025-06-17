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Чемпион мира по футболу стал отцом четвертый раз: трое его предыдущих детей родились в один день (фото)
Знаменитый нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, выигравший в составе сборной Франции чемпионат мира, в четвертый раз стал отцом.
Как сообщил 34-летний футболист в соцсетях, 15 июня у него родилась дочь, которой счастливые родители дали имя Шай.
Поразительно, но все трое предыдущих детей Гризманна появились на свет в один день! Дочь Миа родилась 8 апреля 2016-го, ровно три года спустя, 8 апреля 2019-го, — сын Амаро, а 8 апреля 2021-го — малышка Альба. Эх, на сей раз папа-ювелир дал сбой.
Напомним, что лучший бомбардир в истории «Атлетико» Антуан Гризманн, который сейчас выступает в США на клубном чемпионате мира, женился на детском психологе по образованию, испанке Эрике Чоперене в 2017 году, когда у них уже подрастала дочка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион Европы по футболу сошелся с матерью четырех своих детей спустя пять месяцев после развода.
Фото ФК «Атлетико», Instagram
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