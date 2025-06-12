Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций

С 15 июня по 13 июля на 12 стадионах 11 городов США состоится клубный чемпионат мира по футболу с участием 32 команд из шести конфедераций, который в прошлом году выиграл «Манчестер Сити». Среди участников турнира — «Реал» Андрея Лунина, «Бенфика» Анатолия Трубина и «Лос-Анджелес» Артема Смолякова.

ВІДЕО ДНЯ

Из каждой группы в плей-офф пробьются по две лучшие команды.

Участников турнира ожидают солидные призовые от ФИФА. 525 миллионов долларов будут распределены между всеми командами вне зависимости от их результатов на турнире. В то же время клубы из разных конфедераций получат разные призовые на основе спортивных и коммерческих критериев: Европа — 12,81 — 38,19 млн долларов, Южная Америка — 15,21 млн, Северная Америка — 9,55 млн, Азия — 9,55 млн, Африка — 9,55 млн и Океания — 3,58 млн.

Каждая победа на групповом турнире оценивается в 2 млн долларов, каждая ничья — в 1 млн. Выход в 1/8 финала принесет комнде 7,5 млн долларов, в ¼ финала — 13,125 млн, в полуфинал — 21 млн, в финал — 30 млн. Триумфатору КЧМ-2025 полагается еще 40 млн долларов, и суммарно он может заработать в США до 125 млн долларов.

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Все поединки КЧМ-2025 в Украине можно бесплатно смотреть на стриминговой платформе DAZN (без украинского комментария). Также 25 матчей групповой стадии и все поединки плей-офф, включая финал (13 июля на 82-тысячной арене MetLife Stadium в Нью-Йорке), покажут «Суспільне Спорт» и региональные каналы «Суспільного».

Групповой турнир

Группа А

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«Палмейрас» (Бразилия), «Порту» (Португалия), «Аль-Ахли» (Египет), «Интер» Майами" (США)

15 июня (воскресенье)

«Аль-Ахли» — «Интер Майами» 03:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

16 июня (понедельник)

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«Палмейрас» — «Порту» 01:00 DAZN

19 июня (четверг)

«Палмейрас» — «Аль-Ахли» 19:00 DAZN

«Интер Майами» — «Порту» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

24 июня (вторник)

«Интер Майами» — «Палмейрас» 04:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

«Порту» — «Аль-Ахли» 04:00 DAZN

Группа В

«ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерз» (США)

15 июня (воскресенье)

«ПСЖ» — «Атлетико» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

16 июня (понедельник)

«Ботафого» — «Сиэтл Саундерз» 05:00 DAZN

20 июня (пятница)

«Сиэтл Саундерз» — «Атлетико» 01:00 DAZN

«ПСЖ» — «Ботафого» 04:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

23 июня (понедельник)

«Атлетико» — «Ботафого» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

«Сиэтл Саундерз» — «ПСЖ» 22:00 DAZN

Группа С

«Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Окленд Сити» (Новая Зеландия)

15 июня (воскресенье)

«Бавария» — «Окленд Сити» 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

17 июня (вторник)

«Бенфика» — «Бока Хуниорс» 01:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

20 июня (пятница)

«Бенфика» — «Окленд Сити» 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

21 июня (суббота)

«Бавария» — «Бока Хуниорс» 04:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

24 июня (вторник)

«Бенфика» — «Бавария» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

«Окленд Сити» — «Бока Хуниорс» 22:00 DAZN

Группа D

«Фламенго» (Бразилия), «Челси» (Англия), «Лос-Анджелес» (США), «Эсперанс» (Тунис)

16 июня (понедельник)

«Челси» (Англия) — «Лос-Анджелес» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

17 июня (вторник)

«Фламенго» — «Эсперанс» 04:00 DAZN

20 июня (пятница)

«Фламенго» — «Челси» 21:00 DAZN

21 июня (суббота)

«Лос-Анджелес» — «Эсперанс» 01:00 DAZN

25 июня (среда)

«Эсперанс» — «Челси» 04:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

«Лос-Анджелес» — «Фламенго» 04:00 DAZN

Группа Е

«Ривер Плейт» (Аргентина), «Интер» (Италия), «Монтеррей» (Мексика), «Урава Ред Даймондс» (Япония)

17 июня (вторник)

«Ривер Плейт» — «Урава Ред Даймондс» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

18 июня (среда)

«Монтеррей» — «Интер» 04:00 DAZN

21 июня (суббота)

«Интер» — «Урава Ред Даймондс» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

22 июня (воскресенье)

«Ривер Плейт» — «Монтеррей» 04:00 DAZN

26 июня (четверг)

«Интер» — «Ривер Плейт» 04:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

«Урава Ред Даймондс» — «Монтеррей» 04:00 DAZN

Группа F

«Флуминенсе» (Бразилия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Ульсан» (Южная Корея), «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР)

17 июня (вторник)

«Флуминенсе» — «Боруссия» 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

18 июня (среда)

«Ульсан» — «Мамелоди Сандаунз» 01:00 DAZN

21 июня (суббота)

«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

22 июня (воскресенье)

«Флуминенсе» — «Ульсан» 01:00 DAZN

25 июня (среда)

«Боруссия» — «Ульсан» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

«Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе» 22:00 DAZN

Группа G

«Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Видад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЭ)

18 июня (среда)

«Манчестер Сити» — «Видад» 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

19 июня (четверг)

«Аль-Айн» — «Ювентус» 04:00 DAZN

22 июня (воскресенье)

«Ювентус» — «Видад» 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

23 июня (понедельник)

«Манчестер Сити» — «Аль-Айн» 04:00 DAZN

26 июня (четверг)

«Видад» — «Аль-Айн» 22:00 DAZN

«Ювентус» — «Манчестер Сити» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

Группа Н



«Реал» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Пачука» (Мексика)

18 июня (среда)

«Реал» — «Аль-Хиляль» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

19 июня (четверг)

«Пачука» — «Зальцбург» 01:00 DAZN

22 июня (воскресенье)

«Реал» — «Пачука» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

23 июня (понедельник)

«Зальцбург» — «Аль-Хиляль» 01:00 DAZN

27 июня (пятница)

«Аль-Хиляль» — «Пачука» 04:00 DAZN

«Зальцбург» — «Реал» 04:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

1/8 финала

28 июня (суббота)

1А — 2 В (матч № 49) 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

1С — 2D (матч № 50) 23:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

29 июня (воскресенье)

1В — 2А (матч № 51) 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

1D — 2C (матч № 52) 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

30 июня (понедельник)

1E — 2F (матч № 53) 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

1 июля (вторник)

1G — 2H (матч № 54) 04:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

1H — 2G (матч № 55) 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

2 июля (среда)

1F — 2E (матч № 56) 04:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

¼ финала

4 июля (пятница)

Победитель № 53 — победитель № 54 (матч № 58) 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

5 июля (суббота)

Победитель № 49 — победитель № 50 (матч № 57) 04:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

Победитель № 51 — победитель № 52 (матч № 59) 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

Победитель № 55 — победитель № 56 (матч № 60) 23:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

½ финала

8 июля (вторник)

Победитель № 57 — победитель № 58 (матч № 61) 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

9 июля (среда)

Победитель № 59 — победитель № 60 (матч № 62) 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN



Финал

13 июля (воскресенье)

Победитель № 61 — победитель № 62 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что французский «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов уничтожил итальянский «Интер».

Фото ФИФА

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