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Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
С 15 июня по 13 июля на 12 стадионах 11 городов США состоится клубный чемпионат мира по футболу с участием 32 команд из шести конфедераций, который в прошлом году выиграл «Манчестер Сити». Среди участников турнира — «Реал» Андрея Лунина, «Бенфика» Анатолия Трубина и «Лос-Анджелес» Артема Смолякова.
Из каждой группы в плей-офф пробьются по две лучшие команды.
Участников турнира ожидают солидные призовые от ФИФА. 525 миллионов долларов будут распределены между всеми командами вне зависимости от их результатов на турнире. В то же время клубы из разных конфедераций получат разные призовые на основе спортивных и коммерческих критериев: Европа — 12,81 — 38,19 млн долларов, Южная Америка — 15,21 млн, Северная Америка — 9,55 млн, Азия — 9,55 млн, Африка — 9,55 млн и Океания — 3,58 млн.
Каждая победа на групповом турнире оценивается в 2 млн долларов, каждая ничья — в 1 млн. Выход в 1/8 финала принесет комнде 7,5 млн долларов, в ¼ финала — 13,125 млн, в полуфинал — 21 млн, в финал — 30 млн. Триумфатору КЧМ-2025 полагается еще 40 млн долларов, и суммарно он может заработать в США до 125 млн долларов.
Все поединки КЧМ-2025 в Украине можно бесплатно смотреть на стриминговой платформе DAZN (без украинского комментария). Также 25 матчей групповой стадии и все поединки плей-офф, включая финал (13 июля на 82-тысячной арене MetLife Stadium в Нью-Йорке), покажут «Суспільне Спорт» и региональные каналы «Суспільного».
Групповой турнир
Группа А
«Палмейрас» (Бразилия), «Порту» (Португалия), «Аль-Ахли» (Египет), «Интер» Майами" (США)
15 июня (воскресенье)
«Аль-Ахли» — «Интер Майами» 03:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
16 июня (понедельник)
«Палмейрас» — «Порту» 01:00 DAZN
19 июня (четверг)
«Палмейрас» — «Аль-Ахли» 19:00 DAZN
«Интер Майами» — «Порту» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
24 июня (вторник)
«Интер Майами» — «Палмейрас» 04:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
«Порту» — «Аль-Ахли» 04:00 DAZN
Группа В
«ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерз» (США)
15 июня (воскресенье)
«ПСЖ» — «Атлетико» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
16 июня (понедельник)
«Ботафого» — «Сиэтл Саундерз» 05:00 DAZN
20 июня (пятница)
«Сиэтл Саундерз» — «Атлетико» 01:00 DAZN
«ПСЖ» — «Ботафого» 04:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
23 июня (понедельник)
«Атлетико» — «Ботафого» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
«Сиэтл Саундерз» — «ПСЖ» 22:00 DAZN
Группа С
«Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Окленд Сити» (Новая Зеландия)
15 июня (воскресенье)
«Бавария» — «Окленд Сити» 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
17 июня (вторник)
«Бенфика» — «Бока Хуниорс» 01:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
20 июня (пятница)
«Бенфика» — «Окленд Сити» 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
21 июня (суббота)
«Бавария» — «Бока Хуниорс» 04:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
24 июня (вторник)
«Бенфика» — «Бавария» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
«Окленд Сити» — «Бока Хуниорс» 22:00 DAZN
Группа D
«Фламенго» (Бразилия), «Челси» (Англия), «Лос-Анджелес» (США), «Эсперанс» (Тунис)
16 июня (понедельник)
«Челси» (Англия) — «Лос-Анджелес» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
17 июня (вторник)
«Фламенго» — «Эсперанс» 04:00 DAZN
20 июня (пятница)
«Фламенго» — «Челси» 21:00 DAZN
21 июня (суббота)
«Лос-Анджелес» — «Эсперанс» 01:00 DAZN
25 июня (среда)
«Эсперанс» — «Челси» 04:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
«Лос-Анджелес» — «Фламенго» 04:00 DAZN
Группа Е
«Ривер Плейт» (Аргентина), «Интер» (Италия), «Монтеррей» (Мексика), «Урава Ред Даймондс» (Япония)
17 июня (вторник)
«Ривер Плейт» — «Урава Ред Даймондс» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
18 июня (среда)
«Монтеррей» — «Интер» 04:00 DAZN
21 июня (суббота)
«Интер» — «Урава Ред Даймондс» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
22 июня (воскресенье)
«Ривер Плейт» — «Монтеррей» 04:00 DAZN
26 июня (четверг)
«Интер» — «Ривер Плейт» 04:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
«Урава Ред Даймондс» — «Монтеррей» 04:00 DAZN
Группа F
«Флуминенсе» (Бразилия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Ульсан» (Южная Корея), «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР)
17 июня (вторник)
«Флуминенсе» — «Боруссия» 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
18 июня (среда)
«Ульсан» — «Мамелоди Сандаунз» 01:00 DAZN
21 июня (суббота)
«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
22 июня (воскресенье)
«Флуминенсе» — «Ульсан» 01:00 DAZN
25 июня (среда)
«Боруссия» — «Ульсан» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
«Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе» 22:00 DAZN
Группа G
«Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Видад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЭ)
18 июня (среда)
«Манчестер Сити» — «Видад» 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
19 июня (четверг)
«Аль-Айн» — «Ювентус» 04:00 DAZN
22 июня (воскресенье)
«Ювентус» — «Видад» 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
23 июня (понедельник)
«Манчестер Сити» — «Аль-Айн» 04:00 DAZN
26 июня (четверг)
«Видад» — «Аль-Айн» 22:00 DAZN
«Ювентус» — «Манчестер Сити» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
Группа Н
«Реал» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Пачука» (Мексика)
18 июня (среда)
«Реал» — «Аль-Хиляль» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
19 июня (четверг)
«Пачука» — «Зальцбург» 01:00 DAZN
22 июня (воскресенье)
«Реал» — «Пачука» 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
23 июня (понедельник)
«Зальцбург» — «Аль-Хиляль» 01:00 DAZN
27 июня (пятница)
«Аль-Хиляль» — «Пачука» 04:00 DAZN
«Зальцбург» — «Реал» 04:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
1/8 финала
28 июня (суббота)
1А — 2 В (матч № 49) 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
1С — 2D (матч № 50) 23:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
29 июня (воскресенье)
1В — 2А (матч № 51) 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
1D — 2C (матч № 52) 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
30 июня (понедельник)
1E —
1 июля (вторник)
1G — 2H (матч № 54) 04:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
1H — 2G (матч № 55) 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
2 июля (среда)
¼ финала
4 июля (пятница)
Победитель № 53 — победитель № 54 (матч № 58) 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
5 июля (суббота)
Победитель № 49 — победитель № 50 (матч № 57) 04:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
Победитель № 51 — победитель № 52 (матч № 59) 19:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
Победитель № 55 — победитель № 56 (матч № 60) 23:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
½ финала
8 июля (вторник)
Победитель № 57 — победитель № 58 (матч № 61) 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
9 июля (среда)
Победитель № 59 — победитель № 60 (матч № 62) 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
Финал
13 июля (воскресенье)
Победитель № 61 — победитель № 62 22:00 «Суспільне Спорт», региональные каналы «Суспільного», DAZN
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что французский «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов уничтожил итальянский «Интер».
Фото ФИФА148
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