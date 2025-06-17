«Маленькие могут побеждать больших. Но для этого они должны быть на порядок эффективнее их. Доказано Израилем», — Геннадий Друзенко

Украинский юрист, общественный активист, соучредитель и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко поделился мыслями о том, как маленький Израиль смог нанести сокрушительные удары по гораздо большему по территории и населению государству Иран.

ВІДЕО ДНЯ

«ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО

Дошли руки посмотреть цифры. Оказалось, что территория Ирана почти в 80 раз больше территории Израиля. Население — почти в 9 раз больше. К тому же у Ирана огромные залежи газа и нефти, входя в тройку стран — лидеров по количеству разведанных углеводородов в мире.

Но все это никак не спасло иранского Голиафа от унизительного избиения израильским Давидом. Ибо евреям удалось построить в пустыне эффективное государство, а персам — заидеологизированный и крайне коррумпированный режим «исламской республики» (хотя монархия до этого была не более эффективной).

РЕКЛАМА

В своих воспоминаниях «Моя жизнь» Голда Меир пишет: отец современного Израиля «верил, что обязанность любого правительства состоит прежде всего в том, чтобы защитить себя и своих граждан, как бы его потом не критиковали. Для Бен-Гуриона огромное значение имело еще одно соображение: граждан Израиля, этот сплав разных людей, языков и культур, нужно приучить, что за их безопасность ответственно правительство и только правительство».

Нас украинские власти пытаются приучить к мнению, что «спасение украинцев — дело рук, прежде всего, самих украинцев». Но войны такого масштаба, продолжительности и интенсивности, как российско-украинская война, выигрывают государства, а не народы.

Поэтому путь к использованию Украины — прежде всего в эффективизации ее власти. Западная помощь полезна, но не решающая. Маленькие могут побеждать больших. Но для этого они должны быть на порядок эффективнее их. Доказано Израилем. Задание для Украины", — написал он.

РЕКЛАМА

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

188

Читайте нас в Facebook