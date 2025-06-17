- 08:07 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 17.06 22:26 Как есть картофель фри в ресторане: знание этикета позволит вам чувствовать себя комфортно
- 17.06 21:59 Изумительный пирог без яиц и сливочного масла: рецепт известного кулинара прост в воплощении
- 17.06 21:29 «Прекратите это дерьмо!»: Джастин Бибер сильно разозлился во время встречи с папарацци
- 17.06 21:00 Включите в свой рацион: это лучшие травы для контроля высокого уровня сахара в крови
- 17.06 20:34 «Если бы все были такими, как он, то уже давно была бы победа»: на Курщине погиб защитник из Винницкой области
- 17.06 20:08 Вареники с творогом на пару: порадуйте семью сытным ужином
- 17.06 19:51 Застрелил жену и покончил с собой: кровавая семейная драма разыгралась на одной из улиц Житомира
- 17.06 19:43 В ВСУ «засветился» редчайший трофей из вдв рф: такого еще не попадалось
- 17.06 19:18 Украина сделала первый шаг к реализации соглашения с США о добыче полезных ископаемых
- 17.06 19:04 Это что, моя женщина беременная?: любимый известной телеведущей отреагировал на новость о ребенке
- 17.06 19:03 Скорпионам — «Отшельник» и поиск ответов, Водолеям — «Колесница» и контроль над эмоциями: Таро-прогноз на 18 июня
«Маленькие могут побеждать больших. Но для этого они должны быть на порядок эффективнее их. Доказано Израилем», — Геннадий Друзенко
Украинский юрист, общественный активист, соучредитель и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко поделился мыслями о том, как маленький Израиль смог нанести сокрушительные удары по гораздо большему по территории и населению государству Иран.
«ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО
Дошли руки посмотреть цифры. Оказалось, что территория Ирана почти в 80 раз больше территории Израиля. Население — почти в 9 раз больше. К тому же у Ирана огромные залежи газа и нефти, входя в тройку стран — лидеров по количеству разведанных углеводородов в мире.
Но все это никак не спасло иранского Голиафа от унизительного избиения израильским Давидом. Ибо евреям удалось построить в пустыне эффективное государство, а персам — заидеологизированный и крайне коррумпированный режим «исламской республики» (хотя монархия до этого была не более эффективной).
В своих воспоминаниях «Моя жизнь» Голда Меир пишет: отец современного Израиля «верил, что обязанность любого правительства состоит прежде всего в том, чтобы защитить себя и своих граждан, как бы его потом не критиковали. Для Бен-Гуриона огромное значение имело еще одно соображение: граждан Израиля, этот сплав разных людей, языков и культур, нужно приучить, что за их безопасность ответственно правительство и только правительство».
Нас украинские власти пытаются приучить к мнению, что «спасение украинцев — дело рук, прежде всего, самих украинцев». Но войны такого масштаба, продолжительности и интенсивности, как российско-украинская война, выигрывают государства, а не народы.
Поэтому путь к использованию Украины — прежде всего в эффективизации ее власти. Западная помощь полезна, но не решающая. Маленькие могут побеждать больших. Но для этого они должны быть на порядок эффективнее их. Доказано Израилем. Задание для Украины", — написал он.
Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.188
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — «Отшельник» и поиск ответов, Водолеям — «Колесница» и контроль над эмоциями: Таро-прогноз на 18 июня