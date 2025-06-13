Израиль атаковал Иран и ждет ответного удара (видео)

Предыдущие месяцы Белый дом вел переговоры с руководством Ирана, касающиеся отказа иранскаой стороны от производства ядерного оружия в обмен на отмену санкций. Звучали заявления о якобы готовности подписать соответствующий документ, однако этого так и не произошло.

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А в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Кстати, ранее пресса писала, что США дали Ирану 60 дней для решения «ядерного вопроса». Этот срок истек накануне.

Как сообщает ВВС, одной из целей стал главный объект по обогащению урана в Натанзе.

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженные силы также «нанесли удар по сердцу иранской программы по созданию баллистических ракет» и по иранским ученым-ядерщикам.

Карта ударов по Ирану. Фото - скриншот

СМИ пишут, что среди погибших — командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хоссейн Салами, а также ученый-ядерщик Ферейдун Аббаси. Так, один из точечных ударов был нанесен по жилому дому в Тегеране. Не исключалась гибель начальника Генштаба иранской армии Мохаммада Багери, однако подтверждения этому на данный момент нет.

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В свою очередь верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «решительно» ответить на израильские удары.

В сети уже начали появляться кадры с «Шахедами», которые летят в сторону Израиля.

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В Израиле заявляли, что у иранцев есть запасы, позволяющие за короткое время создать несколько ядерных бомб, объясняя причину превентивного удара. Ожидая удар в ответ, израильское руководство объявило в стране чрезвычайное положение — воздушное пространство над страной закрыто, запрещены различные публичные мероприятия, а также работа многих предприятий.

Тем временем президент США Дональд Трамп уже после начала израильской операции повторил, что Иран не может иметь ядерное оружие и что в Америке надеются вернуть иранское руководство за стол переговоров. А госсекретарь США Марк Рубио заявлял, что американцы не имеют отношения к израильской операции и призывал Иран не наносить удары по базам США в регионе.

Ранее Тime сообщала, что Трамп, пытаясь заключить сделку с Ираном, рассчитывал на посредничество россии и старался установить с ней «доверительные» отношения. Однако это пошло на пользу лишь путину.

Фото — скриншот

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