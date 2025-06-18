Тельцам категорически нельзя сегодня врать, а Львам не стоит начинать новый проект: гороскоп на 18 июня и информация о совместимости в браке от мольфара

Вторник, 17 июня, несет в себе как вызовы, так и приятные сюрпризы. Кто-то почувствует приток энергии, кто-то получит важные новости, а кто-нибудь столкнется с необходимостью быстро принимать решения.

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А среда, 18 июня, идеально подходит для начала обучения, получения высшего образования, старта нового проекта.

Что звезды обещают каждому знаку зодиака 18 июня, говорится в гороскопе, составленном для ТСН.

Овен

Овны будут выходить победителями в любых спорах и диспутах. Ваша убедительность позволит общаться даже на очень высоком уровне. Вы почувствуете свое превосходство над окружающими.

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Телец

Тельцам не стоит обманывать друзей. Если у вас цель обмануть ради благих целей, то такая тактика не сработает, а может привести к ссоре.

Близнецы

Близнецам придется запомнить большой объем информации, это пригодится всем, но особенно тем, кто сейчас учится или готовится к сдаче экзаменов.

Рак

Ракам придется прийти на помощь друзьям или родным. Старайтесь не затягивать этот процесс. Доброе дело в будущем обязательно вам зачтется.

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Лев

Львам лучше не начинать что-то новое, особенно крупный проект на работе. Звезды не сулят его успех. Лучше заняться уже начатыми делами — их обязательно нужно привести в порядок.

Дева

Девам следует проанализировать начатые дела. Важно отнестись внимательно к тем, которые на первый взгляд могут показаться незначительными. С течением времени вы оцените их высокую значимость.

Весы

Весам необходимо с вниманием отнестись к задачам руководства. Эти задачи лучше выполнить в первую очередь. С остальными делами можно подождать.

Скорпион

Скорпионам нужно соблюдать тишину и никому рассказывать об известных чужих секретах, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Даже если вам кажется, что собеседник проверен, надежен и ни в коем случае не проговорится.

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Стрелец

Стрельцам следует визуализировать свои мечты, чтобы они действительно сбылись. Можно стать счастливым обладателем чего-то удивительного, о чем даже странно было думать.

Козерог

Не спешите выполнять задачи руководства, чтобы не выполнять работу дважды, ведь задачи руководства могут несколько раз измениться.

Водолей

Водолеям стоит немного отдохнуть, потому что энергия, необходимая для осуществления важных дел, будет нулевой. Лучше провести время, решая только самые простые вопросы.

Рыбы

Рыбам нужно передавать свой ценный опыт тем, кто в этом нуждается — прочитать курс лекций студентам, поработать наставником, соглашайтесь — вам это будет интересно. Это придаст вам веса на работе и дополнительный опыт.

А о чем идет речь в восточном гороскопе на июнь 2025 года, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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